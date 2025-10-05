بالأسماء، أعضاء اللجان العلمية بالأعلى للجامعات من جامعة القاهرة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، والذي ضم 195 أستاذًا من جامعة القاهرة كمقررين وأعضاء وأمناء في مختلف التخصصات العلمية، جاءت أسماؤهم كالتالي:

كلية الآداب

أ.د. سامي سليمان أحمد محمد — اللغة العربية وآدابها

أ.د. جمال عبد السميع الشاذلي — اللغة السامية وآدابها

أ.د. محمد أحمد صالح حسين — اللغة العربية وآدابها

أ.د. أماني عبد الحميد بدوي السيد — لغويات تطبيقية

أ.د. جيهان محمود أيمن حسانين — آداب أمريكا اللاتينية

أ.د. دينا أبو الفتوح حسين سلامة — اللغة الألمانية وآدابها

أ.د. عبير محمد عبد السلام — اللغويات الإسبانية

أ.د. منار عبد المعز أحمد عفيفي — لغويات

أ.د. مها أحمد السعيد جاد الحق — حضارة

أ.د. أحمد الشربيني السيد بسيوني — التاريخ

أ.د. سامح إبراهيم محمد عبد الوهاب — الجغرافيا البشرية

أ.د. أحمد عبد الله زايد — علم الاجتماع

أ.د. ليلى كامل عبد الله الهنساوي — علم الاجتماع

أ.د. أيمن محمد فتحي عامر — علم النفس

أ.د. معتز سيد عبد الله برعي — علم النفس

أ.د. أسامة أحمد جمال السيد القلش — المكتبات والمعلومات

أ.د. أسامة السيد محمود علي — علم المعلومات والمكتبات

كلية الحقوق

أ.د. سامي عبد الباقي محمد صالح — القانون الخاص

أ.د. عبد الهادي فوزي مختار العوضي — القانون الخاص

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

أ.د. حنان محمد علي حسن — إحصاء

أ.د. أمنية أمين حسن حلمي — اقتصاد

أ.د. سمير محمد عبد الوهاب السيد — العلوم السياسية والإدارة العامة

أ.د. شادية فتحي إبراهيم عبد الله — علوم سياسية

كلية التجارة

أ.د. محمد عبد المنعم جودة حزين — التأمين

أ.د. أحمد محمد أحمد أبو طالب — المحاسبة

أ.د. عبير عبد الرحمن محروس — إدارة الأعمال

كلية الدراسات العليا للتربية

أ.د. أمل عبد الفتاح أحمد سويدان — مناهج وطرق تدريس

أ.د. منال عبد العال مبارز عبد العال — التربية

كلية التربية النوعية

أ.د. مخلص محمود عبد الحميد — تربية موسيقية

كلية التربية للطفولة المبكرة

أ.د. ابتهاج محمود طلبة بدوي — مناهج وبرامج الطفل

أ.د. بطرس حافظ بطرس جبلي — الصحة النفسية

كلية الإعلام

أ.د. شيماء ذو الفقار حامد زعيب — الإذاعة والتليفزيون

أ.د. ليلى محمد عبد المجيد — صحافة

أ.د. وسام محمد أحمد نصر — الإعلام

كلية الآثار

أ.د. شادية الدسوقي عبد العزيز كشك — الآثار الإسلامية

أ.د. سلوى أحمد كامل عبد السلام — الآثار المصرية القديمة

أ.د. مصطفى عطا الله محمد خليفة — الآثار المصرية القديمة

أ.د. جمعة محمد محمود عبد المقصود — ترميم الآثار

أ.د. عمر محمد أحمد عبد الكريم — ترميم الآثار

أ.د. مصطفى عطية محيي — ترميم وصيانة الآثار

أ.د. هالة عفيفي محمود — ترميم الآثار العضوية

كلية العلوم

أ.د. ابتسام عطية محمد الفرحاتي — الفيزياء

أ.د. وليد توفيق يونس محمد — الفيزياء

أ.د. ناصر حسن سويلم صالح — رياضيات بحتة

أ.د. محمد أحمد بدوي — كيمياء عضوية

أ.د. فاتن أحمد فؤاد نور الدين — كيمياء

أ.د. أحمد كامل حجازي — علم النبات

أ.د. أحمد محمد فتحي أحمد — علم الحيوان

أ.د. علياء محمود عيسى عبده — علم الحيوان

أ.د. السيد محمد عبد الحميد ربعة — أرصاد جوية

كلية الطب

أ.د. مدحت محمد مرسي محمد — تشريح وأجنة

أ.د. صافيناز صلاح الدين سيد — هستولوجيا

أ.د. أمينة أنور محمد خورشيد — الفارماكولوجيا الطبية

أ.د. موسى عبد الجواد موسى — الطفيليات الطبية

أ.د. سامية محمد أحمد جبل — الباثولوجيا التشريحية

أ.د. سحر كمال الدين حسين منصور — الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

أ.د. تغريد محمد جعفر عبد المطلب — الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

أ.د. رحاب عبد الحي أحمد عبد الحي — الصحة العامة والطب الوقائي

أ.د. شيرين صلاح الدين محمد غالب — طب شرعي وسموم

أ.د. مدحت عبد الخالق أحمد سليمان — الباطنة

أ.د. ابتسام محمد فهمي علي — الأمراض العصبية

أ.د. سالي حسن أحمد الخولي — أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية

أ.د. عادل حسين السيد جاد — الأمراض العصبية

أ.د. أحمد عبد اللطيف عبد الحميد — الطب النفسي

أ.د. أمل محمود عبد الرحمن السيسي — طب الأطفال

أ.د. نيفين عبد المنعم سليمان — طب الأطفال

أ.د. هناء مصطفى الفرقصي — طب الأطفال وأمراض الكبد

أ.د. فاطمة الزهراء مصطفى جمعة — طب الأطفال

أ.د. منى السعيد الرازق — طب الأطفال

أ.د. سامية محمد عصمت — الأمراض الجلدية

أ.د. عبد الرحمن محمود دسوقي — الجلدية والتناسلية

أ.د. لبنى عبد الرحيم ناجي — الأمراض الجلدية

أ.د. إيهاب محمد عبد الحميد — جراحة القلب والصدر

أ.د. محمد عبد الرؤوف محمد خليل — جراحة القلب والصدر

أ.د. خالد مرسي محمد فوزي إبراهيم — جراحة المسالك البولية

أ.د. حسن مجدي محمد البربري — جراحة العظام

أ.د. وائل محمد توفيق قبطان — جراحة العظام

أ.د. إيهاب محمد عبد الغفار عيسى — جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري

أ.د. ناصر محمد فتحي الغندور — جراحة المخ والأعصاب

أ.د. سراج محمد عصمت محمود — الأمراض الباطنة

أ.د. عمرو عبد الهادي إبراهيم المليجي — أمراض باطنة عامة

أ.د. منى أحمد أمين سليمان — أمراض الباطنة العامة

أ.د. أماني عبد المقصود محمد — أمراض الباطنة العامة

أ.د. راندا فايز عبد السلام — الأمراض الباطنة

أ.د. رجب هاني محمد — الأشعة البنفسجية

أ.د. محمد عبد الفتاح حسان — الأشعة التشخيصية

المعهد القومي للأورام

أ.د. علا محمد رضا محمود خورشيد — أورام

أ.د. محمد جميل عبد المنعم السيد — جراحة الأورام ومناظير الجهاز الهضمي

أ.د. محمد محمود عبد الحكيم — علاج الأورام بالإشعاع

أ.د. سماح علي لطفي إبراهيم — بيولوجيا الأورام

كلية الطب

أ.د. محمد حافظ السعيد حافظ — التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم

أ.د. حازم محمد دويدار — أنف وأذن وحنجرة

أ.د. عبير عثمان عيسوي محمود — الأنف والأذن والحنجرة

أ.د. تامر أحمد عبد الرحيم مكي — طب وجراحة العيون

أ.د. سهير محمد عصمت محمود — طب وجراحة العين

أ.د. أكمل نبيل أحمد — أمراض النساء والتوليد

أ.د. عبد المجيد إسماعيل عبد المجيد — التوليد وأمراض النساء

أ.د. عبد الحميد محمد عبد الحميد — التوليد وأمراض النساء

أ.د. هشام جابر عبد الوهاب العناني — أمراض النساء والتوليد

أ.د. مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود — أمراض القلب والأوعية الدموية

أ.د. محمد محمود عبد الغني حسن — أمراض القلب والأوعية الدموية

أ.د. أحمد حسام الدين أحمد — طب الحالات الحرجة

أ.د. أحمد حسين أحمد سيد — طب القلب

أ.د. خالد حسين محمد حسن — الرعاية الصحية

أ.د. راندا علي سليمان — طب الحالات الحرجة

أ.د. رانيا مصطفى الحسيني محمد — طب الحالات الحرجة

أ.د. شيرين مصطفى إسماعيل — طب الحالات الحرجة

أ.د. كامل عبد العزيز محمد عبد الله — طب الحالات الحرجة

أ.د. محمد أشرف شوقي تامر — طب الحالات الحرجة

أ.د. محمد حسن علي فهمي — الجراحة العامة

أ.د. أحمد عبد الحميد طه إبراهيم — الجراحة العامة

أ.د. هشام مصطفى عبد الصمد صفا — الجراحة العامة

أ.د. محمد مجدي محمد البريدي — الجراحة العامة

كلية العلاج الطبيعي

أ.د. آمال محمد عبد الباقي عبد العزيز — علاج طبيعي (جراحة)

أ.د. خالد أحمد فهر عبد العزيز علما — العلاج الطبيعي للأطفال وجراحتها

أ.د. سماح عطية طلبة محمد الشيمي — العلاج الطبيعي

أ.د. ماهر أحمد محمد القبلاوي — العلاج الطبيعي

أ.د. محمد أحمد محمد حسانين — العلاج الطبيعي لصحة المرأة

أ.د. مشيرة حسن أحمد درويش — العلاج الطبيعي

أ.د. وفاء حسين برهان — العلاج الطبيعي

كلية التمريض

أ.د. بسمات عمر أحمد عمر — التمريض

أ.د. حنان إبراهيم عبد العزيز راضي — تمريض صحة نفسية على مر العصو

كلية طب الفم والأسنان

أ.د. إنجي جلال أحمد غنيم — علاج جذور

أ.د. إيمان إبراهيم عبد الحميد الصياد — طب الأسنان

أ.د. جيلان محمد السيد علي الشافعي — العلاج التحفظي

أ.د. راندا محمد محمود البغدادي — العلاج التحفظي وعلاج الجذور

أ.د. ماجد محمد الصفتي نجم — العلاج التحفظي

أ.د. هبه الله محمد ماجد عبد الحليم — طب الأسنان التحفظي

أ.د. سيد حسين سيد صالح — طب الأسنان

أ.د. عاطف شاكر إبراهيم سعيد — الاستعاضات السنية المثبتة

أ.د. مها وجدي محمود الكرداوي — الاستعاضة الصناعية

أ.د. هشام عبد الحميد قطاشي — طب الفم والأسنان

أ.د. إيمان سيد محمد عبد الجواد — طب الأسنان

أ.د. جيهان محمد محمد عبد الخالق — طب الأسنان

أ.د. شيرين بدر يوسف بدر — تقويم وطب أسنان الأطفال والصحة العامة

أ.د. شيرين عز الدين طه أحمد — طب الأسنان

أ.د. أحمد عباس زكي ثابت — طب الفم والأسنان (المعهد القومي لعلوم الأورام)

أ.د. سامية مصطفى كمال علي — طب وجراحة الفم والأسنان

أ.د. عزة محمد عز العرب — طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص

أ.د. إبراهيم عزت شندي — طب الأسنان

أ.د. جمال محمد محمد علي — جراحة الفم والوجه والفكين

أ.د. سامح طارق إبراهيم شكري مخيمر — طب الأسنان

أ.د. صلاح محمد ياسين أحمد — طب الأسنان

كلية الصيدلة

أ.د. رانيا حسن فهمي محمد عفيفي — الصيدلانيات والصيدلة الصناعية

أ.د. محمد أحمد محي الدين محمد — الصيدلانيات

أ.د. نيفين شوقي عبد الملاك إبراهيم — صيدلة

أ.د. سهام صلاح الدين أحمد علي الهواري — العقاقير

أ.د. سحر محمود أبو سريع محمود شعراوي — الصيدلة

أ.د. سلوى السيد محمد المنجي — العلوم الصيدلية

أ.د. سماح سيد عباس — العلوم الصيدلية

أ.د. طارق محمد كمال محمد مطاوع — العلوم الصيدلية

أ.د. ممدوح رضا رزق يوسف — العلوم الصيدلية

أ.د. إيمان محمد أحمد مصطفى — العلوم الصيدلية

أ.د. شيرين ماهر رزق عبد العزيز — الكيمياء الحيوية

أ.د. نادية عبد الله خليل — العلوم الصيدلية

أ.د. هالة بكر علي — الكيمياء العضوية

أ.د. أحمد شريف محمد حسين عطية — الميكروبيولوجيا والمناعة

أ.د. نسرين صلاح الدين السيد عبد العال — الفارماكولوجي والصيدلة الإكلينيكية

أ.د. هالة أحمد فهمي محمد محمد زكي — علوم صيدلة

أ.د. هدى الله حاتم أحمد — فسيولوجيا الحيوان

المعهد القومي لعلوم الأورام

أ.د. عبد المنعم محمود علي — الفارماكولوجي

أ.د. محمد محمد سيد أحمد — الفارماكولوجي والعلاج التجريبي للسرطان

كلية الطب البيطري

أ.د. ألفت عنتر مهدي أحمد — طفيليات

أ.د. منى إبراهيم حسن — ميكروبيولوجي

أ.د. إيمان مصطفى السعيد — العلوم الطبية البيطرية

أ.د. حسني عوض حسن البنا — الطب البيطري

أ.د. خالد أبو السعود محمود إبراهيم — الأدوية

أ.د. محمد محمد محمد هاشم — طب بيطري

أ.د. سهير محمود محمد سكر — الباثولوجيا

أ.د. وفاء عبد الغني عبد الغني سليمان — أمراض الدواجن والأرانب

أ.د. أشرف علي الدسوقي — الجراحة والتخدير والأشعة

أ.د. أشرف محمد عبد الرحمن أبو سعده — الجراحة والتخدير والأشعة

كلية الزراعة

أ.د. أيمن السيد أحمد شعبان — فاكهة

أ.د. أحمد يحيى عبد المنعم — إنتاج حيواني

أ.د. سعيد علي عيد السلاموني — الحشرات الاقتصادية

أ.د. محسن أحمد مصطفى عبد الله — أمراض نبات

أ.د. أحمد محمود مصطفى أبو العنين — كيمياء حيوية

أ.د. وائل أحمد محمد عبد القوي — أراضي

كلية الهندسة

أ.د. سحر أحمد محمد السيد النجار — الفيزيقا الهندسية

أ.د. مصطفى أحمد معوض عابدين — ميكانيكا هندسية

أ.د. نادية حسين رأفت أحمد — فيزياء هندسية

أ.د. ابتهال أحمد عبد المعطي إسماعيل — تخطيط وتنمية إقليمية

أ.د. أيمن حسان أحمد محمود — العمارة والتخطيط العمراني

أ.د. هشام محمد محمد عبد العال — التخطيط الإقليمي والعمراني

أ.د. أحمد إمام أحمد حسن — موارد مائية وهيدروليكا

أ.د. أسامة السيد جودة — القوى والآلات الكهربية

أ.د. أهداب محمد كامل المرشدي — القوة الكهربائية

أ.د. حسن محمد رشاد حسن عمارة — التحكم الآلي

أ.د. منال عبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد — الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

أ.د. ياسمين علي حسن فهمي — الاتصالات الكهربائية

أ.د. إيمان صلاح الدين المحلاوي — تصميم وتصنيع واختبارات المواد والفلزات

أ.د. محمد خيري علي أحمد — هندسة المكامن

أ.د. سحر محمد إبراهيم — الهندسة الكيميائية

أ.د. مي محمد كمال الدين السيد أحمد فؤاد — الهندسة الكيميائية

أ.د. هانم عبد الرحمن سباق — الهندسة الكيميائية

