بالأسماء، أعضاء اللجان العلمية بالأعلى للجامعات من جامعة القاهرة
أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، والذي ضم 195 أستاذًا من جامعة القاهرة كمقررين وأعضاء وأمناء في مختلف التخصصات العلمية، جاءت أسماؤهم كالتالي:
- كلية الآداب
أ.د. سامي سليمان أحمد محمد — اللغة العربية وآدابها
أ.د. جمال عبد السميع الشاذلي — اللغة السامية وآدابها
أ.د. محمد أحمد صالح حسين — اللغة العربية وآدابها
أ.د. أماني عبد الحميد بدوي السيد — لغويات تطبيقية
أ.د. جيهان محمود أيمن حسانين — آداب أمريكا اللاتينية
أ.د. دينا أبو الفتوح حسين سلامة — اللغة الألمانية وآدابها
أ.د. عبير محمد عبد السلام — اللغويات الإسبانية
أ.د. منار عبد المعز أحمد عفيفي — لغويات
أ.د. مها أحمد السعيد جاد الحق — حضارة
أ.د. أحمد الشربيني السيد بسيوني — التاريخ
أ.د. سامح إبراهيم محمد عبد الوهاب — الجغرافيا البشرية
أ.د. أحمد عبد الله زايد — علم الاجتماع
أ.د. ليلى كامل عبد الله الهنساوي — علم الاجتماع
أ.د. أيمن محمد فتحي عامر — علم النفس
أ.د. معتز سيد عبد الله برعي — علم النفس
أ.د. أسامة أحمد جمال السيد القلش — المكتبات والمعلومات
أ.د. أسامة السيد محمود علي — علم المعلومات والمكتبات
- كلية الحقوق
أ.د. سامي عبد الباقي محمد صالح — القانون الخاص
أ.د. عبد الهادي فوزي مختار العوضي — القانون الخاص
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
أ.د. حنان محمد علي حسن — إحصاء
أ.د. أمنية أمين حسن حلمي — اقتصاد
أ.د. سمير محمد عبد الوهاب السيد — العلوم السياسية والإدارة العامة
أ.د. شادية فتحي إبراهيم عبد الله — علوم سياسية
- كلية التجارة
أ.د. محمد عبد المنعم جودة حزين — التأمين
أ.د. أحمد محمد أحمد أبو طالب — المحاسبة
أ.د. عبير عبد الرحمن محروس — إدارة الأعمال
- كلية الدراسات العليا للتربية
أ.د. أمل عبد الفتاح أحمد سويدان — مناهج وطرق تدريس
أ.د. منال عبد العال مبارز عبد العال — التربية
- كلية التربية النوعية
أ.د. مخلص محمود عبد الحميد — تربية موسيقية
- كلية التربية للطفولة المبكرة
أ.د. ابتهاج محمود طلبة بدوي — مناهج وبرامج الطفل
أ.د. بطرس حافظ بطرس جبلي — الصحة النفسية
- كلية الإعلام
أ.د. شيماء ذو الفقار حامد زعيب — الإذاعة والتليفزيون
أ.د. ليلى محمد عبد المجيد — صحافة
أ.د. وسام محمد أحمد نصر — الإعلام
- كلية الآثار
أ.د. شادية الدسوقي عبد العزيز كشك — الآثار الإسلامية
أ.د. سلوى أحمد كامل عبد السلام — الآثار المصرية القديمة
أ.د. مصطفى عطا الله محمد خليفة — الآثار المصرية القديمة
أ.د. جمعة محمد محمود عبد المقصود — ترميم الآثار
أ.د. عمر محمد أحمد عبد الكريم — ترميم الآثار
أ.د. مصطفى عطية محيي — ترميم وصيانة الآثار
أ.د. هالة عفيفي محمود — ترميم الآثار العضوية
- كلية العلوم
أ.د. ابتسام عطية محمد الفرحاتي — الفيزياء
أ.د. وليد توفيق يونس محمد — الفيزياء
أ.د. ناصر حسن سويلم صالح — رياضيات بحتة
أ.د. محمد أحمد بدوي — كيمياء عضوية
أ.د. فاتن أحمد فؤاد نور الدين — كيمياء
أ.د. أحمد كامل حجازي — علم النبات
أ.د. أحمد محمد فتحي أحمد — علم الحيوان
أ.د. علياء محمود عيسى عبده — علم الحيوان
أ.د. السيد محمد عبد الحميد ربعة — أرصاد جوية
- كلية الطب
أ.د. مدحت محمد مرسي محمد — تشريح وأجنة
أ.د. صافيناز صلاح الدين سيد — هستولوجيا
أ.د. أمينة أنور محمد خورشيد — الفارماكولوجيا الطبية
أ.د. موسى عبد الجواد موسى — الطفيليات الطبية
أ.د. سامية محمد أحمد جبل — الباثولوجيا التشريحية
أ.د. سحر كمال الدين حسين منصور — الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية
أ.د. تغريد محمد جعفر عبد المطلب — الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية
أ.د. رحاب عبد الحي أحمد عبد الحي — الصحة العامة والطب الوقائي
أ.د. شيرين صلاح الدين محمد غالب — طب شرعي وسموم
أ.د. مدحت عبد الخالق أحمد سليمان — الباطنة
أ.د. ابتسام محمد فهمي علي — الأمراض العصبية
أ.د. سالي حسن أحمد الخولي — أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية
أ.د. عادل حسين السيد جاد — الأمراض العصبية
أ.د. أحمد عبد اللطيف عبد الحميد — الطب النفسي
أ.د. أمل محمود عبد الرحمن السيسي — طب الأطفال
أ.د. نيفين عبد المنعم سليمان — طب الأطفال
أ.د. هناء مصطفى الفرقصي — طب الأطفال وأمراض الكبد
أ.د. فاطمة الزهراء مصطفى جمعة — طب الأطفال
أ.د. منى السعيد الرازق — طب الأطفال
أ.د. سامية محمد عصمت — الأمراض الجلدية
أ.د. عبد الرحمن محمود دسوقي — الجلدية والتناسلية
أ.د. لبنى عبد الرحيم ناجي — الأمراض الجلدية
أ.د. إيهاب محمد عبد الحميد — جراحة القلب والصدر
أ.د. محمد عبد الرؤوف محمد خليل — جراحة القلب والصدر
أ.د. خالد مرسي محمد فوزي إبراهيم — جراحة المسالك البولية
أ.د. حسن مجدي محمد البربري — جراحة العظام
أ.د. وائل محمد توفيق قبطان — جراحة العظام
أ.د. إيهاب محمد عبد الغفار عيسى — جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري
أ.د. ناصر محمد فتحي الغندور — جراحة المخ والأعصاب
أ.د. سراج محمد عصمت محمود — الأمراض الباطنة
أ.د. عمرو عبد الهادي إبراهيم المليجي — أمراض باطنة عامة
أ.د. منى أحمد أمين سليمان — أمراض الباطنة العامة
أ.د. أماني عبد المقصود محمد — أمراض الباطنة العامة
أ.د. راندا فايز عبد السلام — الأمراض الباطنة
أ.د. رجب هاني محمد — الأشعة البنفسجية
أ.د. محمد عبد الفتاح حسان — الأشعة التشخيصية
- المعهد القومي للأورام
أ.د. علا محمد رضا محمود خورشيد — أورام
أ.د. محمد جميل عبد المنعم السيد — جراحة الأورام ومناظير الجهاز الهضمي
أ.د. محمد محمود عبد الحكيم — علاج الأورام بالإشعاع
أ.د. سماح علي لطفي إبراهيم — بيولوجيا الأورام
- كلية الطب
أ.د. محمد حافظ السعيد حافظ — التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم
أ.د. حازم محمد دويدار — أنف وأذن وحنجرة
أ.د. عبير عثمان عيسوي محمود — الأنف والأذن والحنجرة
أ.د. تامر أحمد عبد الرحيم مكي — طب وجراحة العيون
أ.د. سهير محمد عصمت محمود — طب وجراحة العين
أ.د. أكمل نبيل أحمد — أمراض النساء والتوليد
أ.د. عبد المجيد إسماعيل عبد المجيد — التوليد وأمراض النساء
أ.د. عبد الحميد محمد عبد الحميد — التوليد وأمراض النساء
أ.د. هشام جابر عبد الوهاب العناني — أمراض النساء والتوليد
أ.د. مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود — أمراض القلب والأوعية الدموية
أ.د. محمد محمود عبد الغني حسن — أمراض القلب والأوعية الدموية
أ.د. أحمد حسام الدين أحمد — طب الحالات الحرجة
أ.د. أحمد حسين أحمد سيد — طب القلب
أ.د. خالد حسين محمد حسن — الرعاية الصحية
أ.د. راندا علي سليمان — طب الحالات الحرجة
أ.د. رانيا مصطفى الحسيني محمد — طب الحالات الحرجة
أ.د. شيرين مصطفى إسماعيل — طب الحالات الحرجة
أ.د. كامل عبد العزيز محمد عبد الله — طب الحالات الحرجة
أ.د. محمد أشرف شوقي تامر — طب الحالات الحرجة
أ.د. محمد حسن علي فهمي — الجراحة العامة
أ.د. أحمد عبد الحميد طه إبراهيم — الجراحة العامة
أ.د. هشام مصطفى عبد الصمد صفا — الجراحة العامة
أ.د. محمد مجدي محمد البريدي — الجراحة العامة
- كلية العلاج الطبيعي
أ.د. آمال محمد عبد الباقي عبد العزيز — علاج طبيعي (جراحة)
أ.د. خالد أحمد فهر عبد العزيز علما — العلاج الطبيعي للأطفال وجراحتها
أ.د. سماح عطية طلبة محمد الشيمي — العلاج الطبيعي
أ.د. ماهر أحمد محمد القبلاوي — العلاج الطبيعي
أ.د. محمد أحمد محمد حسانين — العلاج الطبيعي لصحة المرأة
أ.د. مشيرة حسن أحمد درويش — العلاج الطبيعي
أ.د. وفاء حسين برهان — العلاج الطبيعي
- كلية التمريض
أ.د. بسمات عمر أحمد عمر — التمريض
أ.د. حنان إبراهيم عبد العزيز راضي — تمريض صحة نفسية على مر العصو
- كلية طب الفم والأسنان
أ.د. إنجي جلال أحمد غنيم — علاج جذور
أ.د. إيمان إبراهيم عبد الحميد الصياد — طب الأسنان
أ.د. جيلان محمد السيد علي الشافعي — العلاج التحفظي
أ.د. راندا محمد محمود البغدادي — العلاج التحفظي وعلاج الجذور
أ.د. ماجد محمد الصفتي نجم — العلاج التحفظي
أ.د. هبه الله محمد ماجد عبد الحليم — طب الأسنان التحفظي
أ.د. سيد حسين سيد صالح — طب الأسنان
أ.د. عاطف شاكر إبراهيم سعيد — الاستعاضات السنية المثبتة
أ.د. مها وجدي محمود الكرداوي — الاستعاضة الصناعية
أ.د. هشام عبد الحميد قطاشي — طب الفم والأسنان
أ.د. إيمان سيد محمد عبد الجواد — طب الأسنان
أ.د. جيهان محمد محمد عبد الخالق — طب الأسنان
أ.د. شيرين بدر يوسف بدر — تقويم وطب أسنان الأطفال والصحة العامة
أ.د. شيرين عز الدين طه أحمد — طب الأسنان
أ.د. أحمد عباس زكي ثابت — طب الفم والأسنان (المعهد القومي لعلوم الأورام)
أ.د. سامية مصطفى كمال علي — طب وجراحة الفم والأسنان
أ.د. عزة محمد عز العرب — طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص
أ.د. إبراهيم عزت شندي — طب الأسنان
أ.د. جمال محمد محمد علي — جراحة الفم والوجه والفكين
أ.د. سامح طارق إبراهيم شكري مخيمر — طب الأسنان
أ.د. صلاح محمد ياسين أحمد — طب الأسنان
- كلية الصيدلة
أ.د. رانيا حسن فهمي محمد عفيفي — الصيدلانيات والصيدلة الصناعية
أ.د. محمد أحمد محي الدين محمد — الصيدلانيات
أ.د. نيفين شوقي عبد الملاك إبراهيم — صيدلة
أ.د. سهام صلاح الدين أحمد علي الهواري — العقاقير
أ.د. سحر محمود أبو سريع محمود شعراوي — الصيدلة
أ.د. سلوى السيد محمد المنجي — العلوم الصيدلية
أ.د. سماح سيد عباس — العلوم الصيدلية
أ.د. طارق محمد كمال محمد مطاوع — العلوم الصيدلية
أ.د. ممدوح رضا رزق يوسف — العلوم الصيدلية
أ.د. إيمان محمد أحمد مصطفى — العلوم الصيدلية
أ.د. شيرين ماهر رزق عبد العزيز — الكيمياء الحيوية
أ.د. نادية عبد الله خليل — العلوم الصيدلية
أ.د. هالة بكر علي — الكيمياء العضوية
أ.د. أحمد شريف محمد حسين عطية — الميكروبيولوجيا والمناعة
أ.د. نسرين صلاح الدين السيد عبد العال — الفارماكولوجي والصيدلة الإكلينيكية
أ.د. هالة أحمد فهمي محمد محمد زكي — علوم صيدلة
أ.د. هدى الله حاتم أحمد — فسيولوجيا الحيوان
- المعهد القومي لعلوم الأورام
أ.د. عبد المنعم محمود علي — الفارماكولوجي
أ.د. محمد محمد سيد أحمد — الفارماكولوجي والعلاج التجريبي للسرطان
- كلية الطب البيطري
أ.د. ألفت عنتر مهدي أحمد — طفيليات
أ.د. منى إبراهيم حسن — ميكروبيولوجي
أ.د. إيمان مصطفى السعيد — العلوم الطبية البيطرية
أ.د. حسني عوض حسن البنا — الطب البيطري
أ.د. خالد أبو السعود محمود إبراهيم — الأدوية
أ.د. محمد محمد محمد هاشم — طب بيطري
أ.د. سهير محمود محمد سكر — الباثولوجيا
أ.د. وفاء عبد الغني عبد الغني سليمان — أمراض الدواجن والأرانب
أ.د. أشرف علي الدسوقي — الجراحة والتخدير والأشعة
أ.د. أشرف محمد عبد الرحمن أبو سعده — الجراحة والتخدير والأشعة
- كلية الزراعة
أ.د. أيمن السيد أحمد شعبان — فاكهة
أ.د. أحمد يحيى عبد المنعم — إنتاج حيواني
أ.د. سعيد علي عيد السلاموني — الحشرات الاقتصادية
أ.د. محسن أحمد مصطفى عبد الله — أمراض نبات
أ.د. أحمد محمود مصطفى أبو العنين — كيمياء حيوية
أ.د. وائل أحمد محمد عبد القوي — أراضي
- كلية الهندسة
أ.د. سحر أحمد محمد السيد النجار — الفيزيقا الهندسية
أ.د. مصطفى أحمد معوض عابدين — ميكانيكا هندسية
أ.د. نادية حسين رأفت أحمد — فيزياء هندسية
أ.د. ابتهال أحمد عبد المعطي إسماعيل — تخطيط وتنمية إقليمية
أ.د. أيمن حسان أحمد محمود — العمارة والتخطيط العمراني
أ.د. هشام محمد محمد عبد العال — التخطيط الإقليمي والعمراني
أ.د. أحمد إمام أحمد حسن — موارد مائية وهيدروليكا
أ.د. أسامة السيد جودة — القوى والآلات الكهربية
أ.د. أهداب محمد كامل المرشدي — القوة الكهربائية
أ.د. حسن محمد رشاد حسن عمارة — التحكم الآلي
أ.د. منال عبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد — الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
أ.د. ياسمين علي حسن فهمي — الاتصالات الكهربائية
أ.د. إيمان صلاح الدين المحلاوي — تصميم وتصنيع واختبارات المواد والفلزات
أ.د. محمد خيري علي أحمد — هندسة المكامن
أ.د. سحر محمد إبراهيم — الهندسة الكيميائية
أ.د. مي محمد كمال الدين السيد أحمد فؤاد — الهندسة الكيميائية
أ.د. هانم عبد الرحمن سباق — الهندسة الكيميائية
