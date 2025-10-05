صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب

خسر منتخب المغرب للشباب أمام نظيره المكسيكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

خسارة المغرب أمام المكسيك

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي استغله المهاجم المكسيكي لويس هيرنانديز ليسجل الكرة في شباك الحارس المغربي، رغم المحاولات المتكررة من أسود الأطلس للعودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.

وبهذه الخسارة يتوقف رصيد المغرب عند 6 نقاط، في الصدارة وضمن التأهل المباشر لدور ثمن النهائي بينما رفع المكسيك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، حقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على البرازيل بنتيجة 0-1، ليحتل منتخب الماتادور الإسباني المركز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فوز إسبانيا وارتفاع رصيدها إلى 4 نقاط يقربها من حسم موقع جديد في الدور المقبل ضمن أفضل ثوالث ويصعب من مهمة مصر في التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في البطولة حيث تمتلك 3 نقاط فقط.

يذكر أن منتخبي كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى وإسبانيا من المجموعة الثالثة يمتلكان 4 نقاط ويتفوقان على منتخب مصر في صراع أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث سيتم اختيارهم للصعود من بين المجموعات الستة.

