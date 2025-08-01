الأحد، بيت الشعر العربي يحتفي بشعراء بني سويف في أمسية جديدة

ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) أمسية شعرية متميزة بعنوان "شعراء بني سويف"، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد الموافق 3 أغسطس، بمقر البيت في مركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر.

وذلك في إطار الدور الثقافي الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الإبداع الأدبي وتفعيل الحراك الثقافي في مختلف الأقاليم.

وتأتي هذه الأمسية ضمن برنامج بيت الشعر العربي الرامي إلى تسليط الضوء على تجارب شعرية تمثل صوتًا حقيقيًا للواقع الثقافي في المحافظات، وفتح نوافذ للتفاعل بين المركز والمناطق الطرفية، بما يعكس استراتيجية الصندوق في ترسيخ العدالة الثقافية ودعم الطاقات الأدبية على امتداد الوطن.

يُشارك في الأمسية نخبة من شعراء محافظة بني سويف، وهم: عطية معبد، أحمد حسن عبد الفضيل، سيد يوسف، أسامة بدر، شريف صلاح، سيدة فاروق، محمد جمال، مجدي صالح، ويُدير اللقاء الشاعر وليد ثابت.

واوضح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن "بيت الشعر يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى مدّ جسور التواصل مع المبدعين في المحافظات، وتقديم تجاربهم إلى جمهور أوسع، في سياق دعم ممنهج يتبناه صندوق التنمية الثقافية لإثراء المشهد الشعري المعاصر".

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