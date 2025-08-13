صلاح عبد الصبور عميد الشعر الحر.. رفض التطبيع مع إسرائيل.. حصل على لقب الشاعر العربي الوحيد في أوكسفورد.. وهذا سر كتاباته الحزينة

صلاح عبد الصبور، أحد أعلام الشعر العربى الحر، شاعر متميز، لقب بفارس الكلمة وعميد الشعر الحر، كتب القصيدة والمسرحية الشعرية، صاحب خلق عظيم حتى أنه عندما اختير رئيسا للهيئة المصرية للكتاب رفض أن يصدر له ديوان عنها طالما هو رئيس لها، عاش حياة شخصية جريئة لم يخشَ أحدًا، وكانت له آراء ثورية عرف بها، ورحل فى مثل هذا اليوم 13 أغسطس عام 1981.

اتهم الشاعر صلاح عبد الصبور بكتابته للشعر الحزين المليء بالشجن وكذلك أعماله النثرية ومقالاته، ويرد على ذلك فى كتابه “ حياتي في الشعر “ بقوله: ”أنا لست شاعرا حزينا ولكني متألم من حال العالم، وعندي شهوة إصلاح العالم، ولا أملك أداة للإصلاح سوى الكلمة”.

وظائف تولاها عبد الصبور

ولد الشاعر محمد صلاح الدين عبد الصبور الحواتكي عام 1931 بمدينة الزقازيق، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 1947 حيث تتلمذ على يد الشيخ أمين الخولى، وعمل مدرسا بالمدارس الإعدادية، وفي عام 1961 وبعد التأميم عين بمجلس الدار المصرية للتأليف والترجمة، وانتدب مديرًا للنشر في وزارة الثقافة، ثم مديرًا عامًّا لهيئة الفنون ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبعد حرب أكتوبر عين مستشارًا ثقافيا بالهند لمدة أربع سنوات، وبعد عودته عين رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية للكتاب حتى رحل.

الشاعر صلاح عبد الصبور



كتب صلاح عبد الصبور الأغنية، ونشر عنها فى مجلة روز اليوسف، وغنى له بلدياته من الزقازيق عبد الحليم حافظ أول أغانيه فى الإذاعة باسم " لقاء " بعد أن تعارفا على مقهى الطلبة بالزقازيق وطلب منه عبد الحليم أغنية يتقدم بها إلى الإذاعة على أن يلحنها له كمال الطويل، فكانت قصيدة "لقاء" فاتحة الخير على عبد الحليم كما كان يقول.

شنق زهران أول قصائده

مشوار طويل لـ الشاعر صلاح عبد الصبور مع كتابة الشعر سواء كان أغنية أو مسرحية، فأصدر 6 مجموعات شعرية بدأها عام 1957 بإصدار أول قصيدة له بعنوان "شنق زهران" وهى تدور حول مذبحة دنشواى، "ثم تبعها: الناس في بلادي، أقول لكم، أحلام الفارس القديم، تأملات في زمن جريح، سجى الليل، الإبحار في الذاكرة، وأخيرًا أصدر صلاح عبد الصبور ديوانه "عمر من الحب" وهو مقتبس من مجموعة دواوينه.

صلاح عبد الصبور وزوجته سميحة غالب

أبدع صلاح عبد الصبور فى كتابة المسرحية الشعرية فقدم خلال رحلته الشعرية 13 مسرحية مثل معظمها على خشبة المسرح القومى أشهرها: بعد أن يموت الملك، مأساة الحلاج، الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون، رحلة على الورق، كتابة على وجه الريح، مسافر ليل، كما قدم ترجمات لبعض المسرحيات العالمية منها سيد البنائين لإبسن، حفل كوكتيل لإليوت، برما للكاتب الإسباني لوركا التي قدمت على مسرح الدولة فى الستينات، واطلع صلاح عبد الصبور أيضًا على كتابات وأعمال الكتاب الإيطاليين، حيث تأثر بالكاتب الإيطالي الشهير لويجي بيرانديللو، ويظهر ذلك في أعمال عبد الصبور خاصة مسرحيتي الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون.

رفض التطبيع مع إسرائيل

عندما صدر قرار بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للكتاب كوظيفة حكومية كبرى، وأثناء سهرة في منزل الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي تهكم عليه الرسام بهجت عثمان بكلمات قاسية على النفس متهما إياه بتخليه عن مبادئه بمليم مقابل الوظيفة الرسمية، بالرغم من أنه كان له موقف وطني شجاع حين رفض معاهدة السلام والتطبيع مع إسرائيل ونتيجة لذلك رفض تخصيص جناح لإسرائيل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقدم استقالته من رئاسة هيئة الكتاب وتركها على مكتبه ولم تقبل.



لم يحتمل الشاعر الرقيق صاحب القلب الطيب الهادئ كلمات بهجت عثمان ومات صلاح عبد الصبور في تلك الليلة إثر إصابته بالذبحة الصدرية في مشهد مأساوى حزين.

الاعمال الكاملة لصلاح عبد الصبور

ويحكي الدكتور جابر عصفور في مجلة الدوحة عام 1982 القصة الحقيقية لرحيل الشاعر صلاح عبد الصبور فقال: التقينا صلاح وزوجته سميحة غالب وابنتيه مي ومعتزة، وأمل دنقل وزوجته عبلة الرويني والرسام بهجت عثمان نجم الحركة الشيوعية المصرية في الكاريكاتير فى روز اليوسف وكان يئن من التطبيع والانفتاح الاقتصادي، وجلسنا من شدة الحر في بلكونة منزل عبد المعطي حجازي نستمع إلى إحدى قصائد ديوان عبد الرحمن الأبنودي "سوق العصر" من ديوانه "المشروع والممنوع" وكانت القصيدة صريحة جارحة مؤلمة يقول فيها: "هذا أوان الأونطة والفهلوة والشنطة تعرف تقول جود نايت وتفتح السمسونايت وتبتسم بالدولار وتقفل ببان الوطن وترمي مفتاحها وتبيع في أمك وأبوك".

إصابته بالذبحة الصدرية

وأضاف عصفور: علق صلاح عبد الصبور قائلًا: “صحيح شعب يستاهل مايجري له مادام يسكت على سارقيه ومادام لصوصه مطمئنين إلى أنه لا يمكن أن يقرر”، فاندفع بهجت عثمان منفعلًا قائلا: "كيف يقرر الشعب إصلاحًا ومثقفوه خانوه وباعوه"، سأل صلاح بهجت عما يقصده بالمثقفين الذين باعوا، فقال بهجت: “اقصد أمثالك يا صلاح الذين باعوا قضيتهم بمليم، احتقن وجه صلاح ولم ينطق كلمة واحدة متألما والجميع يترقب ولم يقل أي منا كلمة واحدة تعنف بهجت على ما قاله ولم ينته الليل إلا وقد حملنا صلاح إلى مستشفى هليوبوليس وهناك أعلن الطبيب أنه أصيب بذبحة صدرية وأنه فارق الحياة”.

الشاعر العربى الوحيد فى أوكسفورد

حصل الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية (مأساة الحلاج) عام 1966، كما حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعتي المنيا وبغداد، واختير اسم صلاح عبد الصبور -الشاعر العربي الوحيد- في موسوعة أوكسفورد للألفية، ضمن أهم مائة شاعر عالميا من الذين أثروا البشرية منذ بداية تاريخها.



