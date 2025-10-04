حازم بدوي يكشف آخر تطورات الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن شهر أكتوبر يظل دائمًا رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى نصر أكتوبر يحمل دلالات وطنية كبيرة تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية.

تجهيز المقار وتدريب القضاة

أوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة بدأت استعداداتها منذ فترة طويلة، سواء عبر تجهيز المقار الانتخابية ومعاينتها لاختيار الأنسب، أو من خلال تدريب القضاة وأمناء اللجان من موظفي الدولة على إجراءات الاقتراع لضمان سير العملية بسهولة ونزاهة.

دعم ذوي الإعاقة وذوي الهمم

وشدد رئيس الهيئة على اهتمام خاص بذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، حيث تم إعداد بطاقات اقتراع بطريقة برايل لضعاف البصر، توفير بطاقات تحمل إشارات إرشادية للصم وضعاف السمع، تجهيز كراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت.

قاعدة بيانات رقمية وتطبيقات للمواطنين

وأشار بدوي إلى أن الهيئة انتهت من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من الأسماء المكررة أو المتوفين، مؤكدًا جاهزية المنظومة الرقمية بالكامل.

ولفت إلى إطلاق تطبيقات للهواتف الذكية تمكّن المواطنين من معرفة لجانهم الانتخابية ومواقعها عبر الخرائط الإلكترونية، تحديث بياناتهم في المواعيد المحددة.

التزام بالتحول الرقمي

وأكد رئيس الهيئة أن "الوطنية للانتخابات" ملتزمة بتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الإلكترونية المباشرة لانتخابات مجلس الشيوخ كانت ناجحة، وسيتم تطويرها في انتخابات مجلس النواب.

دعوة للمواطنين

واختتم بدوي بتأكيد أن الهيئة ستواصل نشر كافة التفاصيل عبر الموقع الرسمي، داعيًا المواطنين لمتابعته أولًا بأول لمعرفة مواعيد وإجراءات التصويت.

«الوطنية للانتخابات»: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع انتخابات النواب

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.

وأضاف، أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت مشاركة 20 سفارة و168 وسيلة إعلامية وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا تابعت العملية الانتخابية.

وأكد أن نفس الانفتاح سيكون متاحًا في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

