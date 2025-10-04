أستاذ بعلوم البحار يكشف سبب انحسار المياه في شواطئ الإسكندرية

أكد الدكتور أحمد رضوان، الأستاذ بعلوم البحار الفيزيائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أن الانحسار الملحوظ في مياه البحر على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية هو ظاهرة طبيعية ناتجة عن تداخل عدة عوامل مناخية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المد والجزر، واتجاه الرياح، والضغط الجوي، جميعها تؤدي إلى تراجع مستوى المياه بشكل ملحوظ على بعض الشواطئ.

تكرار الظاهرة سابقًا

ولفت رضوان إلى أن هذه الظاهرة تكررت في السنوات الماضية، ومنها ما حدث قبل عامين، حيث ربط البعض بشكل خاطئ بينها وبين ظاهرة التسونامي.

لا علاقة بالتسونامي أو الزلازل

وشدد أستاذ علوم البحار على أن ربط ما يحدث بالتسونامي غير صحيح، موضحًا أن مصر لا تتعرض لزلازل قد تتسبب في مثل هذه الكوارث، مؤكدًا أن دورات المد والجزر تشهد تغيرات طبيعية على مدى دورات زمنية تصل إلى 19 عامًا.

لا خطورة على حياة الصيادين

وطمأن رضوان المواطنين بأن انحسار المياه لا يمثل أي خطورة مباشرة، ولا يؤثر على حياة الصيادين أو نشاطهم اليومي، مشيرًا إلى أن القلق لا يثار إلا في حال استمرار الظاهرة لفترات طويلة وبشكل غير معتاد.

