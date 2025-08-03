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خارج الحدود

روسيا: تسونامي محتمل في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا

تسونامي، فيتو
تسونامي، فيتو

ذكرت الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن هناك تسونامي محتملا في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا.

تصنيف زلزال كامتشاتكا ضمن أقوى عشرة زلازل منذ عام 1900

صنفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأربعاء زلزال كامتشاتكا، الذي قدرت قوته بـ 8.8 درجة، بأنه من أقوى عشر هزات أرضية منذ عام 1900.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي في بيان: "إن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة والذي وقع في كامتشاتكا من بين أكبر عشرة زلازل حدثت في العالم منذ عام 1900".

 

أقوى عشر هزات أرضية منذ عام 1900

وأضافت هذا الزلزال يعتبر الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.

وشهدت كامتشاتكا يوم الأربعاء الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952، حيث أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تلجرام، بأن الهزات الأرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.

 

زلزال قوي يضرب كامتشاتكا

وتم تشكيل غرفة عمليات إقليمية، وبدأ الخبراء عمليات فحص دقيق للمرافق الاجتماعية الهامة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال.

هذا وسجلت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك الفلبين وإندونيسيا.

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تسونامي الطوارئ الروسية كامتشاتكا زلازل الهزات الارضية

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