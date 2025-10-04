السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مقتل طفلين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

قتل طفلان وأصيب آخران في حادث إطلاق نار بالقرب من مدينة إنجلتون بولاية تكساس  وفقا لما ذكره مكتب شريف مقاطعة برازوريا.

 

يبلغان من العمر 13 عاما و4 أعوام

وجاء في بيان مكتب الشريف على منصة "فيسبوك": "وفقا للمعلومات الأولية، لقي طفلان يبلغان من العمر 13 عاما و4 أعوام حتفهما، ونقل اثنان آخران يبلغان 8 و9 أعوام إلى المستشفى وهما في حالة حرجة".

ووفقا لقناة "ABC News" الإخبارية، احتجزت السلطات امرأة للاشتباه في تورطها في إطلاق النار.

ولا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق، ولكن لا يوجد تهديد مباشر للسكان المحليين.

