مقتل طفلين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قتل طفلان وأصيب آخران في حادث إطلاق نار بالقرب من مدينة إنجلتون بولاية تكساس وفقا لما ذكره مكتب شريف مقاطعة برازوريا.

يبلغان من العمر 13 عاما و4 أعوام

وجاء في بيان مكتب الشريف على منصة "فيسبوك": "وفقا للمعلومات الأولية، لقي طفلان يبلغان من العمر 13 عاما و4 أعوام حتفهما، ونقل اثنان آخران يبلغان 8 و9 أعوام إلى المستشفى وهما في حالة حرجة".

ووفقا لقناة "ABC News" الإخبارية، احتجزت السلطات امرأة للاشتباه في تورطها في إطلاق النار.

ولا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق، ولكن لا يوجد تهديد مباشر للسكان المحليين.

