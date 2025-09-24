الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إطلاق نار بمكتب إدارة الهجرة والجمارك في تكساس بالولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أشخاص في حادث إطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس ومقتل المنفذ. 

إطلاق نار في مركز الهجرة والجمارك بدالاس

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: "وقع إطلاق نار في مركز الهجرة والجمارك بدالاس كما نؤكد وقوع إصابات مع مقتل مطلق النار".

مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

والأحد الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين بجروح، في حادث إطلاق نار وقع بموقف سيارات تابع لملهى ليلي بمدينة إنديانابوليس الأمريكية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن شرطة إنديانابوليس، فقد تلقى رجال الشرطة بلاغا حوالي الساعة الثانية فجرا يفيد بوقوع إطلاق نار في منطقة شارع شور تيراس، وعند وصولهم عثروا على خمسة مصابين بطلقات نارية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع في موقف السيارات التابع للملهى الليلي.

ونُقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أعلنت الوفاة الفورية لشخصين في مكان الحادث.

كما اتجه اثنان آخران من المصابين بأنفسهم إلى نقطة الإسعاف، حيث توجه أحدهما إلى مستشفى قريب بينما ذهب الآخر إلى مركز إطفاء مجاور.

