مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في حادث إطلاق نار جماعي وقع بمدينة ساوثبورت بولاية ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

ونقل تلفزيون "WECT" التابع لشبكة "إن بي سي" عن السلطات المحلية، أن مسلحًا مجهولًا فتح النار في أحد مرافق الميناء؛ ما أسفر عن سقوط الضحايا، فيما لم تتضح بعد حالة المصابين الثمانية.



وتُعد حوادث إطلاق النار الجماعي من أبرز الأزمات الأمنية والاجتماعية في الولايات المتحدة؛ إذ تتكرر بوتيرة متصاعدة وتخلف مئات القتلى والجرحى سنويًا.

ووفقًا لبيانات مركز أرشيف عنف السلاح (Gun Violence Archive)، يُسجَّل سنويًا مئات الحوادث من هذا النوع، ويُعرَّف بأنها إطلاق نار يسفر عن مقتل أو إصابة أربعة أشخاص على الأقل باستثناء المنفذ.

وتتوزع هذه الحوادث على أماكن متعددة مثل المدارس والجامعات ودور العبادة ومراكز التسوق وأماكن العمل، فيما تبقى المدارس بشكل خاص من أبرز مسارحها وأكثرها إثارة للجدل داخل المجتمع الأمريكي.

