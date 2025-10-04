السبت 04 أكتوبر 2025
قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية

فرنسا
أعلن مسؤولون اليوم السبت، سقوط قتيلين بالرصاص، وإصابة 5 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، في مدينة نيس الساحلية بجنوب فرنسا، بينما يستمر البحث عن الجناة.

وقالت السلطات، إن التحقيق يشتبه في ارتكاب عصابة منظمة، جريمة قتل عمد.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان استروسي، إن إطلاق النار في وقت متأخر أمس الجمعة، له صلة بجرائم مخدرات، واستخدمت فيه أسلحة آلية. 

ودعا إلى تعزيز وجود الشرطة بشكل دائم في الحي المتضرر، وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الجناة لا يزالون فارين، فيما يتواصل البحث عنهم. 

 

