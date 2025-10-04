قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية

أعلن مسؤولون اليوم السبت، سقوط قتيلين بالرصاص، وإصابة 5 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، في مدينة نيس الساحلية بجنوب فرنسا، بينما يستمر البحث عن الجناة.

وقالت السلطات، إن التحقيق يشتبه في ارتكاب عصابة منظمة، جريمة قتل عمد.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان استروسي، إن إطلاق النار في وقت متأخر أمس الجمعة، له صلة بجرائم مخدرات، واستخدمت فيه أسلحة آلية.

ودعا إلى تعزيز وجود الشرطة بشكل دائم في الحي المتضرر، وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الجناة لا يزالون فارين، فيما يتواصل البحث عنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.