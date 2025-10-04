السبت 04 أكتوبر 2025
بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني بشأن انتخابات مجلس النواب، حيث يبدأ تلقي طلبات الترشح اعتبارا من الأربعاء المقبل 8 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة 8 أيام.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات مجلس النواب 2025 - 2030 منافسة قوية في العديد من الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

تشكيل مجلس النواب وفقا لما نص عليه الدستور

يتألف مجلس النواب، من 596 عضوا ما بين الانتخاب والتعيين، حيث يتم انتخاب 284 عضوا بالنظام الفردى، و284 عضوا بنظام القائمة، ولرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من إجمالى الأعضاء بما يعنى 28 عضوا.

بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

ومع بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، يسأل الكثيرون عن الشروط الواجب توافرها في الراغب بتقديم أوراقه للحصول على مقعد دائرته في البرلمان.

وأقر الدستور عددا من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة 102 منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. 

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 

تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب 2025

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وفسرت المادة 8 من قانون مجلس النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

 

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

حالات الترشح لمن سقطت عضويته في المجلس السابق

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

 

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

اختصاصات مجلس النواب وفقا للدستور 

يشار إلى أن المادة 101 من الدستور حددت اختصاصات مجلس النواب، حيث تنص على: يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

 

 

