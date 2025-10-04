بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك فرانكفورت

الدوري الألماني، فاز بايرن ميونخ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق لويس دياز، قبل أن يعزز هاري كين تقدم الفريق البافاري بالهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم يختلق الوضع كثيرا حيث شهد محاولات على استحياء من فرانكفورت لتعديل النتيجة، قبل أن ينجح لويس دياز في تسجيل هدفه الثاني والثالث لبايرن ميونخ بالدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر- دايوت أوباميكانو- تاه- بوي.

وسط الملعب: جورتسيكا- جوشوا كيميتش- سيرجي جنابري.

خط الهجوم: مايكل أوليسي- هاري كين- لويس دياز.

ترتيب بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وحقق بايرن ميونخ أفضل انطلاقة له في الدوري الألماني بتحقيقه 6 انتصارات متتالية، وتسجيله 25 هدفًا، واستقباله 3 فقط.

بايرن ميونخ ينتظر رقما غير مسبوق أمام فرانكفورت

كما حقق بايرن ميونخ الألماني، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، رقما قياسيا بالوصول إلى الانتصار العاشر على التوالي بمختلف المسابقات في الموسم الحالي، ليصبح أول ناد في الدوريات الأوروبية الكبرى يحقق 10 انتصارات متتالية.

وحقق بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي الانتصارات في 6 مباريات بالدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز في كأس السوبر الألماني، وكأس ألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.