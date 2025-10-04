السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك فرانكفورت

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

الدوري الألماني، فاز بايرن ميونخ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق لويس دياز، قبل أن يعزز هاري كين تقدم الفريق البافاري بالهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم يختلق الوضع كثيرا حيث شهد محاولات على استحياء من فرانكفورت لتعديل النتيجة، قبل أن ينجح لويس دياز في تسجيل هدفه الثاني والثالث لبايرن ميونخ بالدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الإيطالي

 حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر- دايوت أوباميكانو- تاه-  بوي.

وسط الملعب: جورتسيكا- جوشوا كيميتش- سيرجي جنابري.

خط الهجوم: مايكل أوليسي- هاري كين- لويس دياز.

ترتيب بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وحقق بايرن ميونخ أفضل انطلاقة له في الدوري الألماني بتحقيقه 6 انتصارات متتالية، وتسجيله 25 هدفًا، واستقباله 3 فقط.

 

بايرن ميونخ ينتظر رقما غير مسبوق أمام فرانكفورت

كما حقق بايرن ميونخ الألماني، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، رقما قياسيا بالوصول إلى الانتصار العاشر على التوالي بمختلف المسابقات في الموسم الحالي، ليصبح أول ناد في الدوريات الأوروبية الكبرى يحقق 10 انتصارات متتالية.

وحقق بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي الانتصارات في 6 مباريات بالدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز في كأس السوبر الألماني، وكأس ألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ وفرانكفورت فرانكفورت ضد بايرن هاري كين لويس دياز

مواد متعلقة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على فرانكفورت بثنائية في الشوط الأول

بقيادة كومباني، بايرن ميونخ ينتظر رقما غير مسبوق أمام فرانكفورت

الأكثر قراءة

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

"الوطنية للانتخابات" تحدد مستشفيات ومعامل الفحوص الطبية لطالبي الترشح لانتخابات النواب

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads