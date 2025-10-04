الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على فرانكفورت بثنائية في الشوط الأول

الدوري الألماني، تقدم بايرن ميونخ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق لويس دياز، قبل أن يعزز هاري كين تقدم الفريق البافاري بالهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بثنائية نظيفة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر- دايوت أوباميكانو- تاه- بوي.

وسط الملعب: جورتسيكا- جوشوا كيميتش- سيرجي جنابري.

خط الهجوم: مايكل أوليسي- هاري كين- لويس دياز.

ترتيب بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني

يتصدر بايرن ميونخ الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة، فيما يحتل فرانكفورت المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ويخوض بايرن مواجهة اليوم بعدما حقق أفضل انطلاقة له في الدوري بتحقيقه 5 انتصارات متتالية، وتسجيله 22 هدفًا، واستقباله 3 فقط.

بايرن ميونخ ينتظر رقما غير مسبوق أمام فرانكفورت

كما نجح بايرن ميونخ الألماني، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، في بدء موسم 2025-2026 بقوة، محققًا 9 انتصارات متتالية بمختلف المسابقات، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه بافوس القبرصي 5-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي غير مسبوق ينتظر البايرن

ويأمل بايرن ميونخ في تحطيم رقم قياسي جديد عندما يواجه إينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من الدوري الألماني، وإذا فاز سيصبح أول ناد في الدوريات الأوروبية الكبرى يحقق 10 انتصارات متتالية في بداية موسم واحد.

ويمتلك كومباني فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخ النادي، حيث ينضم بايرن ميونخ إلى قائمة صغيرة من الأندية التي بدأت مواسمها بتسعة انتصارات متتالية، مثل بروسيا دورتموند (2015-2016)، ميلان (1992-1993)، وريال مدريد (1968-1969).

وحقق بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي الانتصارات في 5 مباريات بالدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز في كأس السوبر الألماني، وكأس ألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.