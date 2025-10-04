السبت 04 أكتوبر 2025
ترامب: نتنياهو ذهب بعيدا في غزة وإسرائيل أضاعت كثيرا من الدعم الدولي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت، إن صفقة غزة في اتجاهها للتنفيذ، لافتا إلي أن هذا الأمر سيكون نجاحا كبيرا.

نتنياهو ذهب بعيدا في غزة

وأضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام عبرية: "كل الأطراف إلى جانبنا وماضون باتجاه تنفيذ الاتفاق بصورة جيدة.. هذا ليس الاتفاق الوحيد الذي حققته خلال ولايتي بل حققت عدة اتفاقات قبله".

وتابع ترامب: "قلت لنتنياهو إنها فرصته لتحقيق الانتصار.. نتنياهو ذهب بعيدا في غزة وإسرائيل أضاعت كثيرا من الدعم الدولي وأنا سأعيد هذا الدعم".

 

حان  وقت التوصل إلى صفقة شاملة

قالت عائلات الأسري الإسرائيليين مساء اليوم السبت، إن الوقت حان للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذويهم من قطاع غزة.

وأضافت عائلات المحتجزين الاسرائيليين: "كلما اقتربنا أكثر من إتمام الصفقة سيحاول سموتريتش وبن جفير تخريبها.. الاثنان سيحاولان عرقلة المفاوضات وسنشكل مع ترامب جدار حماية".

