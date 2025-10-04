السبت 04 أكتوبر 2025
دين ودنيا

تبدأ غدا، الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

الأعمال المستحبة
الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

 تبدأ الأيام البيض لشهر ربيع الثاني من غدا الأحد 5 أكتوبر وحتي الثلاثاء السابع من أكتوبر ومن المعروف أن الأيام البيض هي من الأيام التي رغب الشرع في صيامها ولكن التساؤل المطروح الآن ما هي الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني، وشهر ربيع الثاني هو الشهر الرابع من شهور السنة وفق التقويم الهجري.

 وقد سُمِّي شهر ربيع بهذا الاسم نحو عام 412 م في عهد كلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول. وقد جاء في تسمية هذا الشهر والشهر الذي يسبقه بالربيعين روايات كثيرة.

 

الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

 

 

 سبب تسمية شهر ربيع بهذا الاسم 

الربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه. وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

وقيل إن العرب كانوا يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، والعرب تقول ¸ربيع رابع؛ أي مُخْصِب. وقيل بل سمي كذلك لارتباع الناس والدواب في هذا الشهر والشهر السابق له؛ لأن هذين الشهرين كانا يحلان في فصل الخريف الذي تسميه العرب ربيعًا، وتسمي الربيع صيفًا، والصيف قيظًا. 

وسمي شهرا ربيع الأول والآخر بذلك لأنهما حلا وقت تسميتهما في زمن الربيع فلزمتهما التسمية. والعرب تذكر الشهور كلها مجردة إلا شهري ربيع وشهر رمضان. فيقولون: أقبل شعبان وأقبل شهر رمضان. قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ﴾ البقرة: 185. وفي الشهرين اللذين يليا صفر يقولون شهري ربيع.

 

 

الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

 

 

 فضائل شهر ربيع الثاني

لا يشتمل شهر ربيع الثاني بفضل خاص به في النصوص الدينية كما ورد في شهر ربيع الأول، لكنه يأتي في أعقاب شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعله وقتًا مستحبًا للدعاء والتضرع إلى الله لطلب الخير والبركة والسداد في الدين والدنيا، والاغتنام بالدعاء والتقرب إلى الله في بدايته لما يحمله من بركة وطمأنينة

 موعد الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

 

 الأيام البيض هي الأيام القمرية الثلاثة التي تتوسط كل شهر هجري، وهي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق من 5 إلى 7 أكتوبر 2025:

اليوم الأول: يوم الأحد الموافق 13 ربيع الثاني 1447 هـ. الموافق 5 أكتوبر 2025

اليوم الثاني: يوم الاثنين الموافق 14 ربيع الثاني 1447 هـ.الموافق 6 أكتوبر 2025

اليوم الثالث: يوم الثلاثاء الموافق 15 ربيع الثاني 1447 هـ. الموافق 7 أكتوبر 2025

 

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الثاني 

 

 رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام تلك الأيام البيض ويعد العلماء صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ لما ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

 

الأعمال المستحبة في الأيام البيض

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، حول الأعمال المستحبة في الأيام البيض، إنه تم تحديدها في الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

 

وأضافت «الإفتاء» أنّ الله- عز وجل- أمرنا بالإكثار من العبادات والطاعات في جميع الأوقات، ومنها الأيام البيض، إذ يستحب فيها الصيام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي توصي بالصيام في هذه الأيام، فعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأَنْ أُوتِرَ قبل أن أنام».

فضل صيام الأيام البيض

وتابعت دار الإفتاء قائلة «من الأعمال المستحبة أيضًا في الأيام البيض الدعاء والذكر، والإكثار من الصدقات» لافتة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام هذه الأيام، وثبت أنه كان يصومها لما لها من فضائل عظيمة، ومن الأحاديث التي تدل على فضل صيام الأيام البيض قوله صلى الله عليه وسلم: «صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

وتابعت الإفتاء خلال حديثها عن الأعمال المستحبة في الأيام البيض أن الدعاء والذكر، والإكثار من الصدقات، لافتة أن النبي -صلى الله عليه سلم- حث على صيام هذه الأيام، وثبت أنه كان يصوم هذه الأيام لما لها من فضائل عظيمة، ومن الأحاديث التي تدل على فضل صيام الأيام البيض قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صَوْمُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ).
 

