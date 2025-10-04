الدعاء من أجلِّ العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله والانكسار بين يديه والذلة، ويحتاج المرء إلي الدعاء كونه صلة بين العبد وربه، كما أن الدعاء وكما هو معروف سبب لقرب العبد من الرب، واعتقاد بالخضوع لخالق الوجود، ولذلك فإن الكثيرين دائما ما يبدأون يومهم، وتحديدا الصباح، بالدعاء إلي الله من أجل فبول الأعمال، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

فضل الدعاء:

الدعاء عبادة:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ". [رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني].

الدعاءُ طاعةٌ لله، وامتثال لأمره:قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60].

الدعاء أكرم شيء على الله تعالى:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ". [رواه أحمد والبخاري، وابن ماجة، والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].

الدعاء سبب لدفع غضب الله:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ". [رواه الترمذيُّ، وابن ماجةَ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني].

الدعاء سلامة من العجز:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ". [رواه ابن حبان وصححه الألباني].

الدعاء سبب لرفع البلاء:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ". [رواه الترمذي وحسنه الألباني ].

الداعي في معية الله:قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقول الله عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي". [رواه مسلم].

أركان الدعاء المستجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان كان بسببها إجابة الدعاء.

الركن الأول: التوحيد (لا إله إلا أنت)

الركن الثاني: تنزيه الله (سبحانك)

الركن الثالث: الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين)

فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بتوحيد الله والثناء عليه وتنزيهه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك.

من جوامع الدعاء في السنة النبوية:

- وفي رواية عند ابي داود: (اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ).

- وأيضا ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده:( اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره -وفي رواية- وعلانيته وسره).

- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَئي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) متفق عليه.

- (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) متفق عليه.

- ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم:( اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلا مَفْتُونِينَ) من مسند أحمد: عن " ابن رفاعة ".

- وهناك دعاء مقتبس من هذا الدعاء:( اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا ولا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا) من مسند أحمد: عن " عمر بن الخطاب ".

- (اللهم إني أعوذ بك مِن علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها)؛ (مسلم).

- (اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير)؛ (مسلم).

- (اللهم منزِلَ الكتاب، ومجرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا عليهم)؛ (مسلم).

- (اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيعُ، وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البِطانة)؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود - للألباني).

- (أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني).

- (اللهم إني أسألك يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني)

- (اللهم إني أعوذ بك مِن علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يُسمَع)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني).

- (اللهم إني أعوذ بك من صلاةٍ لا تنفع)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني).

- (اللهم إني أعوذ بك مِن شر سمعي، ومِن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مَنيِّي "أي ذكَري")؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني ).

- (اللهم إني أعوذ بك مِن فتنة النار، وعذاب النار، ومِن شر الغنى والفقر)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني -).

- (اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلَّة، والذلَّة، وأعوذ بك مِن أن أُظلَم، أو أَظلِم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود – للألباني-).

- (اللهم أعوذ بك أن أضِلَّ أو أضَلَّ، أو أزِلَّ أو أزَلَّ، أو أَظلِم أو أُظلَم، أو أجهَل أو يُجهَل عليَّ)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني).

- (اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلَّة، والذلَّة، وأعوذ بك مِن أن أُظلَم، أو أَظلِم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني -).

- (اللهم متِّعْني بسمعي وبصري، واجعَلْهما الوارث مني، وانصُرْني على من يظلِمُني، وخُذْ منه بثأري)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي - للألباني).

- (اللهم اكفِني بحلالك عن حرامِك، وأغنِني بفضلِك عمَّن سواك)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي للألباني).

- (اللهم بعِلمِك الغيبَ، وقدرتِك على الخَلْق، أحيِني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمتَ الوفاة خيرًا لي)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني -).

- (أسألك خشيتَك في الغيب والشَّهادة، وكلمةَ الإخلاص في الرِّضا والغضب، وأسألك نعيمًا لا ينفَدُ، وقرةَ عينٍ لا تنقطع)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي -).

- (أسألك الرِّضاءَ بالقضاء، وبَرْدَ العيش بعد الموت، ولذةَ النظر إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني -).

- (أعوذُ بك مِن ضرَّاءَ مضرةٍ، وفتنةٍ مضلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينةِ الإيمان، واجعَلْنا هداةً مهتدين)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني -).

97- (اللهم اهدِني وسدِّدْني)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني )

- (اللهم اغفِرْ لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني -).

- (اللهم اغفِرْ لي ذَنبي، ووسِّعْ لي في داري، وبارِكْ لي فيما رزقتَني)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -).

- (اللهم إني أعوذُ بك أن أُشرِكَ بك وأنا أعلمُ، وأستغفرُك لِما لا أعلم)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد للألباني).

- (اللهم قِني شرَّ نفسي، واعزِمْ لي على أرشَدِ أمري)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني -).

- (اللهم إني أعوذ بك مِن يومِ السَّوء، ومِن ليلة السَّوء، ومن ساعة السَّوء، ومن صاحب السَّوء، ومن جار السَّوء في دار المقامة))؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -).

- (اللهم كما حسَّنْتَ خَلْقي، فحسِّنْ خُلُقي)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -)

- (اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني - ).

- (اللهم إني أسألُك مِن فضلك ورحمتِك؛ فإنه لا يملِكُها إلا أنتَ)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني -).

- (اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني -).

- (يا ولِيَّ الإسلامِ وأهلِه، ثبِّتْني به حتى ألقاك)؛ (حديث حسن) (السلسلة الصحيحة - للألباني -).

- (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوب إليك)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني).

