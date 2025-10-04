السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم منزل بائع أنابيب والعناية الإلهية تنقذ قرية بالغربية من كارثة (فيديو)

النيران تلتهم منزل
النيران تلتهم منزل بائع أنابيب وتصل أسلك الكهرباء

 نشب مساء اليوم حريق هائل داخل منزل أحد بائعي الأنابيب، المجاور لمسجد الفتح  في قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وذلك بعد انفجار عدد من أسطوانات الغاز ، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة في سماء المنطقة ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي .

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز سمنود يفيد بوقوع حريق في منزل المواطن "عفيفي.ا" بائع أنابيب وامتداد النيران إلى أسلاك الكهرباء المحيطة بموقع الحادث. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وجارى السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة بمساعدة الأهالي.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية دون وقوع إصابات بشرية فيما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة احترازيًا لحين الانتهاء من أعمال التبريد ورفع آثار الحريق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads