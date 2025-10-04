حريق يلتهم منزل بائع أنابيب والعناية الإلهية تنقذ قرية بالغربية من كارثة (فيديو)

نشب مساء اليوم حريق هائل داخل منزل أحد بائعي الأنابيب، المجاور لمسجد الفتح في قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وذلك بعد انفجار عدد من أسطوانات الغاز ، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة في سماء المنطقة ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي .

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز سمنود يفيد بوقوع حريق في منزل المواطن "عفيفي.ا" بائع أنابيب وامتداد النيران إلى أسلاك الكهرباء المحيطة بموقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وجارى السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة بمساعدة الأهالي.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية دون وقوع إصابات بشرية فيما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة احترازيًا لحين الانتهاء من أعمال التبريد ورفع آثار الحريق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

