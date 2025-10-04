جمعية الصداقة المصرية الروسية تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلنت جمعية الصداقة المصرية الروسية برئاسة الدكتور إبراهيم كامل عن تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 52 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك في السابعة مساء الإثنين المقبل 6 أكتوبر بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية السفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو ونائب رئيس جمعية الصداقة، ود.فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، واللواء أركان حرب حمدي لبيب الذى سوف يستعرض التعاون العسكري المصري الروسي قبل حرب أكتوبر، كما يلقي الضوء علي صفحات غير معروفة في تاريخ نصر أكتوبر.



ويدير اللقاء شريف جاد الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية ومدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي،كما تتضمن الاحتفالية عرضا لأحد الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر.

