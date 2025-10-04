السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة أمام مساكن السلام بطنطا

العثور على جثة مجهولة
العثور على جثة مجهولة في ترعة أمام مساكن السلام بطنطا

سادت حالة من القلق بين أهالي منطقة مساكن السلام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عقب العثور على جثة مجهولة الهوية طافية علي سطح مياة الترعة قبل قليل.

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا بالعثور علي جثة مجهولة طافية علي مياة ترعة القاصد أمام مساكن السلام.

العثور على جثة مجهولة في ترعة أمام مساكن السلام بطنطا
العثور على جثة مجهولة في ترعة أمام مساكن السلام بطنطا

وتجمّع عدد من أهالي مدينة طنطا في محيط الواقعة، في محاولة للتعرف على هوية الجثة وسط حالة من الخوف والتردد في انتشالها، لحين وصول قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتعامل مع الموقف.

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ على الفور، وجارٍ فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المتوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads