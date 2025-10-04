العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة أمام مساكن السلام بطنطا

سادت حالة من القلق بين أهالي منطقة مساكن السلام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عقب العثور على جثة مجهولة الهوية طافية علي سطح مياة الترعة قبل قليل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا بالعثور علي جثة مجهولة طافية علي مياة ترعة القاصد أمام مساكن السلام.

العثور على جثة مجهولة في ترعة أمام مساكن السلام بطنطا

وتجمّع عدد من أهالي مدينة طنطا في محيط الواقعة، في محاولة للتعرف على هوية الجثة وسط حالة من الخوف والتردد في انتشالها، لحين وصول قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتعامل مع الموقف.

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ على الفور، وجارٍ فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المتوفى.

