خارج الحدود

سرايا القدس وكتائب القسام يقصفان جنود وآليات العدو بقذائف الهاون بخانيونس

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان اليوم الأربعاء، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام صباح اليوم بقذائف الهاون الثقيل تموضع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال مدينة خانيونس.

وقبل وقت سابق قالت سرايا القدس: إن عناصرها فجروا  صاروخا من مخلفات العدو بقوة راجلة جنوبي مدينة غزة.

سرايا القدس تعلن تفجير صاروخ بقوة للاحتلال

وأضافت سرايا القدس في بيانها "رصدنا هبوط الطيران لإجلاء قتلى وجرحى".

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها، أنها استهدفت  تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة "الراهبات الوردية" جنوب مدينة غزة، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفه.

كتائب القسام تكشف عن عملية جديدة ضد جيش الاحتلال 


وقالت كتائب القسام في بيانها: "تمكن مجاهدو القسام  من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث بادر مجاهدونا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود العدو وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

 

وأضافت كتائب القسام: ألقى عدد من مجاهدينا عدد من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح، كما تم تفجير دبابة ميركافا بعبوة "العمل الفدائي" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في غزة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوات المتوغلة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف قوة للجيش في القطاع.
 

