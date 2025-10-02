الخميس 02 أكتوبر 2025
كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة للاحتلال في غزة بقذائف الهاون

جيش الاحتلال، فيتو
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس: إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

 

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار في منطقة أسدود المحتلة شمال غلاف غزة.

 

رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت فصائل المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ودوت انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.

 

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

