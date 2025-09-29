البريد يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات ضمن مبادرة "مسار"

نظمت هيئة البريد المصري بالتعاون مع شركة فيزا، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مسار" التي أطلقتها الهيئة منذ عامين، بهدف تحفيز الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتميز حتى التخرج الجامعي.

الاهتمام بفئة الشباب

وخلال الحفل، أعربت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن سعادتها البالغة بتكريم هذه النخبة المتميزة من الطلاب، مؤكدة أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر، مشيرًة إلى أن مبادرة مسار تمثل استثمارًا حقيقيًا في العقول الواعدة، حيث ندعم من خلالها أبناءنا المتفوقين ليس فقط بتكريم رمزي، بل بمساندة عملية تساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز.

ودعت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري جميع الطلاب إلى مواصلة الحفاظ على المستوى المتميز الذي حققوه، والاستمرار في بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود حثيثة لتطوير المنظومة التعليمية وتسخير جميع الإمكانات للارتقاء بها.

وفي ختام الحفل، وجهت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تحية تقدير إلى أولياء الأمور الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لنجاحهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة المشرّفة، مؤكدًة أن مواصلة تنفيذ مبادرة "مسار" باعتبارها إحدى أهم المبادرات الموجهة لدعم المتفوقين ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية حتى التخرج الجامعي، للمساهمة في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة نهضة مصر.

تكريم الطلاب المتفوقين

ومن جانبها، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر: "نفخر بشراكتنا مع البريد في هذه المبادرة الوطنية المهمة التي تكرم طلاب مصر المتفوقين، فهم يمثلون قادة المستقبل وعقول الوطن الواعدة"، مشيرة إلى أن دعم شركة فيزا لمبادرة "مسار" يأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والعملية بنجاح، ونحرص من خلال هذه المشاركة على تعزيز ثقافة الشمول المالي بين الأجيال الجديدة، وإتاحة فرص أوسع لهم للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة خطوة ملهمة تسهم في بناء جيل جديد قادر على قيادة المستقبل بجدارة.

