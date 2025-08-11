موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف في البريد المصري لعام 2025، ويزداد البحث عن موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025.

ومن المقرر أن ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عقد الامتحانات الإلكترونية وذلك يوم الأربعاء ١٣ أغسطس الجاري.

موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025

وعن موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تلك الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في سبتمبر المقبل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد ناشد المتقدمين للامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد أنه يُكتفى بإحضار صحيفة الحالة الجنائية التي سبق رفعها على بوابة الوظائف الحكومية ضمن مستندات التقديم، وذلك للاطلاع فقط، ولا يُشترط استخراج صحيفة جديدة اثناء حضور الامتحانات.

وقال الجهاز إنه لا داعي لاستخراج صحيفة حالة جنائية جديدة في حال فقدان النسخة السابقة.

مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025

وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك في المحافظات المتبقية، وهي: المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط هنا والتي يتم عقدها في الوقت الحالي.

عدد المتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

وتعد مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025 واحدة من أضخم مسابقات التوظيف التي نظمها الجهاز، والتي تم الإعلان عنها في يناير ٢٠٢٤، وشهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين حاجز الـ ٢٦٠ ألف متقدم من مختلف المحافظات لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وكانت الموافقة الأصلية على المسابقة تنص على شغل ٢٧٠٠ وظيفة موزعة بواقع ٩٠٠ وظيفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلا أن الجهاز، وإزاء الإقبال الكبير والعدد الضخم من المتقدمين، حصل على موافقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار العدد الكامل دفعة واحدة، بحيث يتم تعيين ٢٧٠٠ ناجح من المتقدمين في هذه المسابقة.

