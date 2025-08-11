الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري لعام 2025، فيتو
ads

 يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف في البريد المصري لعام 2025، ويزداد البحث عن موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025.

ومن المقرر أن ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عقد الامتحانات الإلكترونية وذلك يوم الأربعاء ١٣ أغسطس الجاري.

 

موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025 

 وعن موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تلك الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في سبتمبر المقبل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

 وكان  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد ناشد المتقدمين للامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد أنه يُكتفى بإحضار صحيفة الحالة الجنائية التي سبق رفعها على بوابة الوظائف الحكومية ضمن مستندات التقديم، وذلك للاطلاع فقط، ولا يُشترط استخراج صحيفة جديدة اثناء حضور الامتحانات. 

وقال الجهاز إنه لا داعي لاستخراج صحيفة حالة جنائية جديدة في حال فقدان النسخة السابقة.

 

مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025

 وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك في المحافظات المتبقية، وهي: المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر،  من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط هنا والتي يتم عقدها في الوقت الحالي.

 

عدد المتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

 وتعد مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025 واحدة من أضخم مسابقات التوظيف التي نظمها الجهاز، والتي تم الإعلان عنها في يناير ٢٠٢٤، وشهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين حاجز الـ ٢٦٠ ألف متقدم من مختلف المحافظات لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وكانت الموافقة الأصلية على المسابقة تنص على شغل ٢٧٠٠ وظيفة موزعة بواقع ٩٠٠ وظيفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلا أن الجهاز، وإزاء الإقبال الكبير والعدد الضخم من المتقدمين، حصل على موافقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار العدد الكامل دفعة واحدة، بحيث يتم تعيين ٢٧٠٠ ناجح من المتقدمين في هذه المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد الإعلان نتيجة الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة مسابقات التوظيف وظائف البريد المصري وظائف البريد مسابقة وظائف البريد موعد نتيجة الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025

مواد متعلقة

الخارجية الإيرانية: الاتصالات مع الأوروبيين لم تتوقف

رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع وزير الاستثمار سبل تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

بدء جلسة محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" في الإسكندرية بعد قليل

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

حملها الآن، رابط المناهج المطورة المقرر تدريسها بالعام الدراسى الجديد

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads