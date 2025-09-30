الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البريد يفوز بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

فاز البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي التابعين للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب الفوز بمنصب "رئيس مشارك" للجنة سلسلة الإمدادات التابعة لمجلس الاستثمار البريدي بالاتحاد، جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر البريدي العالمي التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «قيادة التغيير لصناعة المستقبل» بمشاركة ممثلين عن ١٤٤ دولة.

دعم الدول الأعضاء 

ويُعد هذا الفوز تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري على مدار السنوات الماضية، من خلال العمل الجاد والمشاركات الفاعلة في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البريدي العالمي، حيث حظي البريد المصري بدعم وثقة غالبية الدول الأعضاء بعد أن حصل على أعلى نسب تصويت.

قالت  داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز مصر بهذه المناصب داخل الاتحاد البريدي العالمي يمثل شهادة دولية على كفاءة البريد المصري، ويعكس النجاحات المتواصلة التي حققها في تطوير البنية التحتية، وميكنة جميع الخدمات البريدية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يضع على عاتق البريد المصري مسئولية متزايدة لمواصلة تطوير منظومته، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وداعم لنمو التجارة الإلكترونية، فضلًا عن ترسيخ مكانته كقناة موثوقة لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزير الاتصالات: الإبداع البشري والتقدم التكنولوجي ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة

البريد يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات ضمن مبادرة "مسار"

ثقة المجتمع الدولي 

ومن جانبها أشارت نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي إلى أن الفوز جاء نتيجّة لثقة المجتمع الدولي في الدور الذي يلعبه البريد المصري، وفي الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة والتأثير، موضحًة أن فوز البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي يمنح مصر صوتًا قويًا في صياغة السياسات التشغيلية لسلاسل الإمداد البريدية عالميًا، ويسهم في تطوير المعايير الدولية، وتكامل الشبكات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريد البريد المصري الاستثمار البريدي الإمارات العربية المتحدة الاتحاد البريدي العالمي

مواد متعلقة

اليوم، فتح باب التظلمات على نتيجة مسابقة البريد المصري 2025 ولمدة أسبوعين

مكلف ويسهل الغش، ترامب يوقع أمرًا بإنهاء العمل بالاقتراع عبر البريد

التنظيم والإدارة يعلن موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف البريد ويوجه تنويها عاجلا

رئيس البريد المصري تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة

الأكثر قراءة

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads