البريد يفوز بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي

فاز البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي التابعين للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب الفوز بمنصب "رئيس مشارك" للجنة سلسلة الإمدادات التابعة لمجلس الاستثمار البريدي بالاتحاد، جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر البريدي العالمي التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «قيادة التغيير لصناعة المستقبل» بمشاركة ممثلين عن ١٤٤ دولة.

دعم الدول الأعضاء

ويُعد هذا الفوز تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري على مدار السنوات الماضية، من خلال العمل الجاد والمشاركات الفاعلة في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البريدي العالمي، حيث حظي البريد المصري بدعم وثقة غالبية الدول الأعضاء بعد أن حصل على أعلى نسب تصويت.

قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز مصر بهذه المناصب داخل الاتحاد البريدي العالمي يمثل شهادة دولية على كفاءة البريد المصري، ويعكس النجاحات المتواصلة التي حققها في تطوير البنية التحتية، وميكنة جميع الخدمات البريدية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يضع على عاتق البريد المصري مسئولية متزايدة لمواصلة تطوير منظومته، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وداعم لنمو التجارة الإلكترونية، فضلًا عن ترسيخ مكانته كقناة موثوقة لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ثقة المجتمع الدولي

ومن جانبها أشارت نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي إلى أن الفوز جاء نتيجّة لثقة المجتمع الدولي في الدور الذي يلعبه البريد المصري، وفي الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة والتأثير، موضحًة أن فوز البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي يمنح مصر صوتًا قويًا في صياغة السياسات التشغيلية لسلاسل الإمداد البريدية عالميًا، ويسهم في تطوير المعايير الدولية، وتكامل الشبكات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

