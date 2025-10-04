السبت 04 أكتوبر 2025
استشهاد 19 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 19 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم منهم 18 في مدينة غزة.

قدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة لانتشال الضحايا.

وشدد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، على ضرورة التحرك الفوري في ظل عجز الجهات المحلية عن التعامل مع الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عامين.

وطالب المجتمع الدولي بإدخال فرق فنية ومعدات متخصصة لانتشال جثامين الضحايا في غزة والتعرف على هوياتهم.

وقدر المركز وجود 8 إلى 9 آلاف مفقود يعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي، داعيا إلى تدخل دولي بإشراف الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر لتوفير المعدات الثقيلة وخبراء الطب الشرعي وتقنيات الحمض النووي، لتمكين الأهالي من دفن أبنائهم بكرامة وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية.

صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية

وأكد المركز أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل جهود انتشال الجثامين، مطالبا بتقديم ضمانات لوقف القصف فورا وتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ.

واعتبر المركز أن صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية ويترك العائلات الفلسطينية تواجه مأساة مفتوحة.

