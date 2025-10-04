السبت 04 أكتوبر 2025
قيادي ناصري: رد حماس يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية ويعلي مصلحة الشعب الفلسطيني

عمرو رضوان،فيتو
عمرو رضوان،فيتو

أكد الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن رد  حركة حماس على المبادرة الأمريكية جاء كنتيجة مباشرة للجهد المتواصل الذي قادته الدبلوماسية المصرية، إلى جانب جهود وساطة إقليمية فاعلة، ما وضع إسرائيل في مأزق دولي حقيقي أمام الرأي العام العالمي. 

وأضاف رضوان، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الرد الفلسطيني اتسم بإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتجويع، فوق أي اعتبارات تنظيمية أو فصائلية، في خطوة تعكس الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لدى حركة حماس، مع الالتزام بالثوابت الفلسطينية. 

وأوضح أن أبرز النقاط الجوهرية التي تضمنها الرد تمثلت في: وقف الحرب على غزة، منع التهجير القسري، الدفع باتجاه صفقة تبادل أسرى، تهيئة الأجواء السياسية والإنسانية لإنجازها، دور مصري وعربي وإسلامي مؤثر

وأشار نائب رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الدور المصري، إلى جانب الدعم العربي والإسلامي، كان واضحًا ومؤثرًا في تبلور هذا الموقف الفلسطيني المسؤول، الذي سعى لاستخلاص الإيجابيات من المبادرة الدولية، وعلى رأسها وقف العدوان على قطاع غزة. 

مبادرة ترامب "خطوة يمكن البناء عليها"

وفي سياق متصل، اعتبر رضوان موافقة حركة حماس على مبادرة ترامب "خطوة يمكن البناء عليها"، خاصة فيما يتعلق بتجاوب الحركة مع فكرة تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي المرحلة القادمة، معتبرًا ذلك مكسبًا سياسيًا هامًا يعكس صدى النداءات المصرية المتكررة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

واختتم رضوان تصريحه بالتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للصراع.

