نور إيهاب لـ"فيتو": اعترافي بجريمة الاغتصاب في «نور مكسور» هزّني نفسيًا!

استحوذت الممثلة الشابة نور إيهاب على تعاطف الجمهور بعد تألقها فى حكاية “نور مكسور” من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، حيث واصلت تقديم أداء متصاعد يثبت تطورها الفنى المستمر.

وفى حوار خاص مع “فيتو”، كشفت نور عن الصعوبات التى واجهتها خلال التصوير، مؤكدة أن مشهد الاعتراف بجريمة الاغتصاب كان الأصعب فى مسيرتها الفنية حتى الآن.

واعتبرت نور أن حصولها على أول بطولة مطلقة ضمن عمل ناجح، هو حظ كبير وتحد مهم فى مسيرتها، مشيرة إلى أن التعديلات المفاجئة فى الأحداث أثناء التصوير كانت مرهقة لكنها منحتها دافعا قويا لتقديم الأفضل.. المزيد من التفاصيل فى سياق هذا الحوار التالي:

بداية، كيف كانت ردود الأفعال حول “نور مكسور” ضمن حكايات “ما تراه ليس كما يبدو”؟

حكاية “نور مكسور” جعلتنى أحمل مسئولية كبيرة بعد نجاحى فيها، وتلقيت العديد من ردود الأفعال حول العمل التى كانت إيجابية، ولم أكن أتوقع أن يكون العمل بهذه القابلية عند الجمهور، وأرى إن الجمهور تعلق بـ”نور مكسور” كثيرا، لدرجة أن السوشيال ميديا وضعت نهايات مختلفة للعمل.

هل كنت مترددة فى قبول الدور؟

ليس ترددا بالمعنى المعروف، ولكنى شعرت أن الدور مختلف وصعب ومليء بالتفاصيل الإنسانية العميقة، وافقت بسرعة، لكنى كنت مدركة أن هناك مسئولية كبيرة تنتظرني، لأن شخصية “نور” ليست سهلة على الإطلاق.

كيف كان تحضرين لشخصية نور؟

لفترة قصيرة قمت بالتجهيز للشخصية، والفضل فيها يعود للأستاذ جمال زهران، واستطعنا أن نعمل على تفاصيل كثيرة جدًا للشخصية، قسّمنا المراحل التى تمر بها “نور”، بدءًا من لحظات الضعف والانكسار وصولًا إلى المواجهة ومحاولة استعادة القوة، وركزنا أيضًا على أن تكون كل مرحلة مختلفة عن الأخرى من حيث طريقة الكلام، ونظرات العين، وحتى أسلوب الحركة.

حكاية “نور مكسور” هل كان بها مشاهد صعبة؟

كل مشهد تم تقديمه فى نور مكسور هو صعب للغاية، ولكن من أصعب المشاهد على الإطلاق كان مشهد الاعتراف ليوسف – خطيب نور – بأن “رامي” اغتصبها، كان مشهدًا مرهقًا جدًا نفسيًا وذهنيًا، وكذلك مشاهد المصحة النفسية، خصوصًا الأحاديث المتعلقة بفقدان الأب، والتى أثرت فيَّ كثيرًا أثناء التمثيل، وجعلتنى أشعر بقرب أكبر من الشخصية.

هل ترين أن عنوان “نور مكسور” مناسب للحكاية وربطه باسم العمل؟

كل عنوان من عناوين القصص فى هذا العمل يحمل فى تفاصيله دلالة ترتبط مباشرة بجوهر القصة، ويعكس فى الوقت نفسه روح المسلسل بالكامل، وعنوان مثل “نور مكسور” لا يأتى من فراغ، لكن يلخص فكرة رئيسية تتكرر فى مختلف الحلقات، وهى أن ما نراه ليس دائما هو الحقيقة، وأن وراء كل مظهر حكاية مختلفة، وممكن تكون مؤلمة، وتتوالى الأحداث لتكشف أن الواقع أصعب مما يبدو عليه، وهو ما شكل عنصر جذب قوى للجمهور، وخلق حالة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.

التغييرات التى حدثت فى الأحداث أثناء التصوير.. كيف أثرت عليكِ؟

بالتأكيد كانت مرهقة جدًا، ففى بعض الأحيان كنا نجد تعديلات فى الأحداث ونحن نصور، وهو تحدٍّ كبير لأى ممثل، إذ يجب أن يواكب التغيير بسرعة ويؤدى المشهد بمصداقية كأنه استعد له مسبقًا، لكن ذلك جعلنى أكثر تركيزًا، وحفزنى على تقديم أفضل ما لدي.

كيف تعاملتِ مع ضغط المسئولية خاصة أن الحكاية بطولتك المطلقة؟

كان هناك ضغط ومسئولية ضخمة، خصوصًا أننا دخلنا العمل ونحن ندرك منذ البداية حجم توقعات الجمهور وتشوقه، وهذا بطبيعة الحال زاد من القلق، لكنه فى الوقت نفسه أعطانى دافعًا لأبذل كل طاقتي، والحمد لله، ردود الأفعال حتى الآن أسعدتنى جدًا.

هل تتخوفين من أن أول بطولة لك كانت فى عمل قصير؟

العمل القصير حاليًا يتميز بجمهور كبير عكس الأعمال الأخرى، ويعتبر من عوامل حذبى أن العمل قصير، لأن الجمهور أصبح لدية رغبة كبيرة فى أعمال قصيرة بشكل كبير عن السابق.

كيف استقبلتِ “التويستات” الدرامية فى السيناريو؟

بصراحة كنت أتفاجأ مثل الجمهور تمامًا، كلما قرأت حلقة جديدة وجدت “تويست” مختلفًا ومثيرًا، وهذا ما أعجبنى جدًا، فقد جعلنى متحمسة طوال الوقت لمعرفة ما سيحدث لاحقًا.

بعد نجاح “نور مكسور” كيف تحسبين خطواتك القادمة؟

كل خطوة قادمة لى سيكون لها حساب مختلف عما قبلها، لأننى أحب أن أسير على نهج معين وهو الاستمرار فى النجاح، وأنا سعيدة جدًا وفخورة بالمسلسل وبكل من شارك فى نجاحه، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا خلال التصوير، لكن الحمد لله، كافأنا الله بهذا النجاح، وردود فعل الجمهور جعلتنى أشعر أن كل التعب قد تلاشى، وهذه أجمل مكافأة يمكن أن يصل إليها أى ممثل.

