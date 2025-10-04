ليلى زاهر لـ فيتو: هذا ما جذبني لـ«هند».. و«التوكسيك» فى كل مكان

استطاعت الممثلة ليلى أحمد زاهر أن تخطف الجمهور فى حكاية هند ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، لأنها قدمت شخصية حية بين المجتمع الذى نعيشه بكل التفاصيل من الحب والزواج والخذلان والخيانة.

“ليلى” كشفت خلال حوارها مع فيتو عن أهمية شخصية هند والصعوبات التى واجهتها أثناء التصوير، وكيف تم التعامل مع الشخصية فى الحقيقة، ومدى تأثيرها عليها فى الواقع.. فإلى نص الحوار.

حكاية هند من القصص المميزة.. هل استغرقتِ وقتًا طويلًا قبل الموافقة على المشاركة فى الحكاية؟

لم أستغرق وقتًا طويلًا على الإطلاق، فقد كان النص رائعًا جدًا وجذبنى بشدة، فلم أتردد لحظة فى قبول الدور، وكنت أبحث دومًا عن شخصية ودور مختلف يترك معى أثرًا كبيرًا فى تاريخى الفني، وأعتقد أن شخصية هند ستظل دائمًا لأنها من المجتمع.

ما عامل الجذب فى تقديم شخصية هند خاصة أنها بعيدة عن أدوارك السابقة؟

القصة تحمل العديد من عناصر التمثيل، وكون القصة حقيقية وبها صعوبات كثيرة، مع الرسائل التى يحملها لكل فتاة لتكون واعية بنفسها وألا تقع فى مواقف مشابهة أبدًا، أحيانًا يكون الشخص داخل علاقة معينة غير مدرك لصعوبتها، وعندما يشاهدها من الخارج يدرك حجم المشكلة، أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الكثير من الفتيات وتعلمهن أمورًا كثيرة.

هل استعدادك للشخصية استغرق وقتًا طويلًا؟

استغرقت وقتًا طويلًا جدًا، وكنت متوترة كثيرًا وفكرت بعمق لأن الموضوع كان صعبًا للغاية، كنت أحاول أن تكون الشخصية مختلفة تمامًا عن أى أدوار سابقة، وأن تكون مرسومة بدقة وتشبه هند كما شعرت بها فى الواقع، عملنا على النص والشخصية جيدًا مع المؤلفة هند عبد الله والمخرج خالد سعيد، واشتغلت على الشخصية أيضًا بمفردي.

هل قابلتِ فى الواقع أشخاصًا مشابهين لشخصية هند؟

قابلت أشخاصًا عاشوا علاقات “توكسيك” وتعرضوا للتأثير النفسى والانهيار، ولكن لم أرَ ما حدث لشخصية هند بهذا الحجم من قبل، رغم أننا سمعنا عن مثل هذه الحالات، والشخصيات القريبة من المجتمع تثبت جدارتها دائمًا.

هل ترين أن رسالة العمل ستكون واضحة للفتيات أو الفئة المرادة؟

بالتأكيد، المسلسل سيكون مؤثرًا جدًا للفتيات اللاتى حُرمن من طفولة طبيعية من أهلهن، كما أنه يحمل رسالة للأهالى بضرورة الانتباه لأطفالهم، ومنحهم الحب والدعم، وعدم الاكتفاء بالتدليل فقط، تربية الأهل تؤثر بشكل كبير على أولادهم، لذا من المهم أن يكونوا محاطين بالحب والرعاية.

كيف كانت كواليس التصوير والتعاون مع فريق العمل؟

فريق العمل كان رائعًا للغاية، جميعهم محترمون وطيبون ولطفاء جدًا، استمتعت بالكواليس، رغم أننى شعرت بإرهاق شديد نفسيًا وجسديًا، ولكن كل هذا كان يستحق، وكل أعضاء الفريق أحببتهم كثيرًا.

ما رأيك فى الشعار الرئيسى للمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”؟

الشعار أعجبنى جدًا، فهو يعكس حقيقة أن ليس كل ما نراه حقيقيًا، الرسالة قوية والاسم جذاب جدًا، وأحببته بشدة.

