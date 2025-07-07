أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف

أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد حاجة الجسم إلى الترطيب وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق الزائد.





والجفاف لا يحدث فقط نتيجة قلة شرب الماء، بل قد يكون أيضًا نتيجة نقص في بعض العناصر الغذائية والسوائل الموجودة في الطعام.

ومن هنا تبرز أهمية التركيز على نوعية الأطعمة التي تقدمينها لأسرتك خلال أشهر الصيف لحمايتهم من الجفاف والإرهاق وضربات الشمس.



في هذا التقرير تقدم الدكتورة مروة، دليلًا شاملًا لأهم الأطعمة التي تساعد في ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر اللازمة لمقاومة الجفاف، مع نصائح عملية لتضمينها في وجبات أسرتك اليومية.



أولًا: الفواكه الغنية بالماء لحماية أسرتك من الجفاف



الفواكه الصيفية تعتبر من أكثر الأطعمة المفيدة لترطيب الجسم، إذ تحتوي على نسب عالية من الماء، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية.



البطيخ:

يحتوي البطيخ على أكثر من 90% من مكوناته ماء، كما أنه غني بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وفيتامين A وC. يمكنك تقديمه كشرائح بعد التبريد أو عصير طبيعي بدون سكر.

الشمام:

مثل البطيخ، يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء ويتميز بطعمه الحلو المحبب للأطفال. يمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطة.

الفراولة والتوت:

تحتوي على حوالي 90% ماء، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة. قدميها كوجبة خفيفة أو مع الزبادي.

الخوخ والمشمش:

إلى جانب نكهتهما اللذيذة، فهما غنيان بالماء والألياف ومثاليان للترطيب وتسهيل الهضم في الصيف.

أطعمة للنشاط والحيوية

ثانيًا: الخضروات الطازجة والسلطات لترطيب الجسم



الخضروات الطازجة تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف، ما يساعد على ترطيب الجسم والشعور بالشبع في آنٍ واحد.

الخيار:

يتكون من 96% ماء، ويعد من أفضل الخضروات لمحاربة الجفاف. يمكن تناوله مع الزبادي أو كجزء من السلطة.

الخس:

غني بالماء والألياف، ويساعد على تبريد الجسم. أضيفيه للساندويتشات أو حضّري منه سلطة خضراء لوجبة خفيفة.

الكرفس:

يحتوي على نسبة كبيرة من الماء ويعزز من توازن الأملاح في الجسم، ويمكن إضافته إلى الحساء أو السلطة.

الطماطم:

غنية بالماء والفيتامينات ومفيدة لصحة الجلد، قدميها مقطعة أو مطبوخة أو كعصير طازج.

ثالثًا: الشوربات الباردة والمشروبات الطبيعية



لا تقتصر الشوربة على فصل الشتاء فقط، بل يمكنك إعداد شوربات باردة مغذية ومناسبة لفصل الصيف.

شوربة الزبادي بالخيار:

مزيج من الزبادي والخيار والثوم والنعناع، يقدم باردًا وهو غني بالبروتين والماء.

شوربة العدس الخفيفة:

تحتوي على نسبة جيدة من السوائل والعناصر الغذائية المفيدة، خاصة إذا قُدمت خفيفة وغير دهنية.

مشروبات صحية

المشروبات الطبيعية:

مثل عصير البرتقال، عصير الليمون بالنعناع، وماء جوز الهند، جميعها مرطبة وغنية بالمعادن.

ماء الشعير:

غني بالفيتامينات ومفيد في خفض حرارة الجسم وتعويض السوائل.

رابعًا: الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم

هذان العنصران مهمان للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ونقصهما يزيد من خطر الجفاف والإرهاق.

الموز:

غني بالبوتاسيوم ويساعد في تعويض الأملاح المفقودة، كما أنه سهل الهضم ومحبب للأطفال.

الأفوكادو:

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والدهون الصحية، ويمكن إضافته إلى السلطة أو تقديمه مهروسًا على الخبز.

البطاطا الحلوة:

غنية بالماء والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن شويها أو سلقها وتقديمها كوجبة جانبية.

خامسًا: منتجات الألبان قليلة الدسم



الحليب واللبن (الزبادي) من الأطعمة الغنية بالماء والبروتين والكالسيوم، وهي مثالية لترطيب الجسم وتقوية المناعة.

اللبن الزبادي:

يمكنك تقديمه مع الفواكه أو الخيار كوجبة خفيفة منعشة.

الحليب البارد:

كوب من الحليب البارد مع القليل من العسل أو الفواكه يعطي طاقة وترطيب في وقت واحد.

سادسًا: الحبوب الكاملة والمكسرات المنقوعة

رغم أنها لا تحتوي على كميات كبيرة من الماء، إلا أن الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني تحافظ على توازن السوائل بسبب غناها بالألياف.

الشوفان بالحليب أو الزبادي مع قطع فاكهة طازجة هو خيار مثالي للإفطار أو العشاء.

اللوز والجوز يمكن نقعها في الماء طوال الليل وتقديمها للأطفال والكبار في الصباح كوجبة مغذية.

نصائح هامة:

قللي من الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تزيد من فقدان السوائل.

شجعي أفراد أسرتك على شرب الماء بانتظام حتى قبل أن يشعروا بالعطش.

اجعلي تناول الخضروات والفواكه جزءًا أساسيًا من كل وجبة.

استخدمي الأعشاب الطبيعية المنعشة مثل النعناع والريحان في المشروبات والسلطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.