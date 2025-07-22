نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف في موسم الصيف، وهذه أعراضه

تزيد في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة معدلات الإصابة بالجفاف. لذا، يجب الاهتمام بترطيب الجسم، فخلافا لحرارة الصيف التي غالبًا ما تؤدي إلى التعرق وفقدان السوائل، يمكن أن يسبب الصيف الجفاف، ويعود ذلك إلى التهابات الجهاز الهضمي والقيء والإسهال.

وتزداد هذه الحالات سوءا خلال هذا الوقت، مما يجعل من الضروري الحرص على شرب كميات كافية من الماء.

نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف في موسم الصيف

قدمت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح المفيدة والفعالة للوقاية من الجفاف منها:

1. اجعل شرب الماء عادة يومية، وليس مجرد فكرة ثانوية



من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون نسيان شرب الماء أثناء انشغالهم بأنشطتهم اليومية أو لعبهم، حيث يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية.

شرب الماء بانتظام: يجب على الجميع شرب الماء كل 30-45 دقيقة، هذا الروتين سيساعد في مكافحة الجفاف بفعالية.

نصائح لتجنب الجفاف





تذكيرات الترطيب:

قم بإعداد تنبيهات الترطيب على الهاتف أو استخدم تطبيقًا ممتعًا لإرسال التذكيرات.



2. أضف الترطيب من خلال الأطعمة اليومية

لان ترطيب الجسم يمكن أن يأتي أيضًا من الطعام الذي تتناوله

الأطعمة المرطبة



فواكه مثل البطيخ والبرتقال غنية بالماء والعناصر الغذائية الأساسية.



الأطعمة المرطبة التي يجب أخذها في الاعتبار:



البطيخ: مليء بالماء، وهو من الفواكه المفضلة في فصل الصيف والذي يبقي الجسم رطبًا.



البرتقال: ليس منعش فحسب، بل إنه غني بالعناصر الغذائية أيضًا، مما يجعله خيارًا ممتازًا.



العصائر والمشروبات المثلجة: اصنع مشروبات ممتعة باستخدام الزبادي أو الفواكه، والتي يمكن أن تكون أكثر جاذبية.



لا تعمل هذه الخيارات اللذيذة على التخلص من العطش فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية، خاصة عند التفكير في نصائح الترطيب الأساسية.



3. اكتشف علامات الجفاف المبكرة



وفقًا للمعهد الوطني للصحة في المملكة المتحدة، فإن الوعي بعلامات التحذير من الجفاف أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأفراد الذين قد لا يتمكنون من التعبير عن أعراضهم،

أعراض الجفاف



التعب: يمكن أن يكون نقص الطاقة المفاجئ علامة على الجفاف.



جفاف الشفاه والفم: هذه علامات مبكرة شائعة تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من السوائل.



قلة التبول وبول أصفر داكن: راقب لون البول لأن البول الداكن علامة أكيدة على ضرورة ترطيب الجسم.



التهيج: قد يشير التغير المفاجئ في المزاج في بعض الأحيان إلى الانزعاج الناتج عن الجفاف.



أكدت منظمة الصحة العالمية إن اتخاذ موقف استباقي من خلال مراقبة هذه العلامات يمكن من الاستجابة بسرعة بشرب المزيد من السوائل أو استخدام محلول الجفاف قبل أن تتفاقم المشكلة.

تذكر هذه النصائح للحفاظ على ترطيب جسمك خلال موسم الرياح الموسمية لضمان ترطيب جسمك بشكل كافٍ خلال هذا الموسم.



4. اليقظة والاستعداد للتخلص من الجفاف



الترطيب الجيد يعني أيضًا الاهتمام بنظافة المياه، لذلك يجب اتباع النصائح الآتية



غلي أو تصفية الماء: اشرب دائمًا الماء المغلي أو المفلتر بشكل صحيح لتجنب الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.



سلامة الغذاء: كن حذرًا عند تناول الطعام المُعد في الخارج، لأنه غالبًا ما يكون أكثر عرضة للتلوث.



غسل اليدين بانتظام: يجب غسل اليدين بانتظام، وخاصة قبل وبعد تناول الطعام، لإبعاد الجراثيم.

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