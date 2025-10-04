طب بشري وأسنان القاهرة يعقدان اجتماعًا مشتركًا مع جامعة كيل الألمانية للتعاون

شهد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الاجتماع المشترك بين كليتي الطب البشري وطب الأسنان بجامعة القاهرة ووفد جامعة كيل الألمانية، في إطار برنامج التبادل الأكاديمي الألماني (DAAD) للتعاون في مجال التوعية المجتمعية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الكليتين، من بينهم الدكتورة جيرالدين أحمد عميد كلية طب الأسنان، وProf. Dr. Christof Dörfer عميد كلية طب الأسنان – جامعة كيل الألمانية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمن الاجتماع عرضًا لما جرى إنجازه في التحضيرات الخاصة بالمشروع الموجه لسكان حي الأسمرات، من زيارات ميدانية ونقاشات مجتمعية، مع استعراض مقترحات تنفيذ القوافل الطبية وحملات التوعية المتكاملة، إضافة إلى بحث الإمكانات والتجهيزات اللازمة لكلية طب الأسنان، وآليات تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات الجامعية.

وطرح محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق، مبادرة لإطلاق مسرح عرائس توعوي للأطفال يتضمن عروضًا تثقيفية هادفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسام صلاح أن هذا التعاون يمثل نموذجًا حقيقيًا لتكامل الجهود الأكاديمية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تضع دائمًا صحة المواطن في صدارة أولوياتها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيرالدين أحمد أن الشراكة مع جامعة كيل ستفتح آفاقًا جديدة لأنشطة نوعية مبتكرة، قادرة على تحقيق تأثير ملموس في المجتمع المستهدف، كما أشار Prof. Dr. Christof Dörfer إلى أن هذا التعاون يعكس التزام جامعة كيل بتعزيز رسالتها الدولية في خدمة المجتمعات عبر شراكات عملية وبحثية فاعلة.

وحضر اللقاء الدكتورة رحاب عبد الحي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور محمود الفقي منسق العلاقات الدولية بكلية الطب، وعدد من رؤساء الأقسام وفرق العمل. كما شارك الوفد الألماني الممثل لجامعة كيل، وحضر اللقاء محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق.

