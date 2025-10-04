السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طب بشري وأسنان القاهرة يعقدان اجتماعًا مشتركًا مع جامعة كيل الألمانية للتعاون

اجتماع طب القاهرة
اجتماع طب القاهرة وأسنان مع وفد جامعة كيل

شهد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الاجتماع المشترك بين كليتي الطب البشري وطب الأسنان بجامعة القاهرة ووفد جامعة كيل الألمانية، في إطار برنامج التبادل الأكاديمي الألماني (DAAD) للتعاون في مجال التوعية المجتمعية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الكليتين، من بينهم الدكتورة جيرالدين أحمد عميد كلية طب الأسنان، وProf. Dr. Christof Dörfer عميد كلية طب الأسنان – جامعة كيل الألمانية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وتضمن الاجتماع عرضًا لما جرى إنجازه في التحضيرات الخاصة بالمشروع الموجه لسكان حي الأسمرات، من زيارات ميدانية ونقاشات مجتمعية، مع استعراض مقترحات تنفيذ القوافل الطبية وحملات التوعية المتكاملة، إضافة إلى بحث الإمكانات والتجهيزات اللازمة لكلية طب الأسنان، وآليات تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات الجامعية.

 وطرح محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق، مبادرة لإطلاق مسرح عرائس توعوي للأطفال يتضمن عروضًا تثقيفية هادفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسام صلاح أن هذا التعاون يمثل نموذجًا حقيقيًا لتكامل الجهود الأكاديمية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تضع دائمًا صحة المواطن في صدارة أولوياتها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيرالدين أحمد أن الشراكة مع جامعة كيل ستفتح آفاقًا جديدة لأنشطة نوعية مبتكرة، قادرة على تحقيق تأثير ملموس في المجتمع المستهدف، كما أشار Prof. Dr. Christof Dörfer إلى أن هذا التعاون يعكس التزام جامعة كيل بتعزيز رسالتها الدولية في خدمة المجتمعات عبر شراكات عملية وبحثية فاعلة. 

وحضر اللقاء الدكتورة رحاب عبد الحي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور محمود الفقي منسق العلاقات الدولية بكلية الطب، وعدد من رؤساء الأقسام وفرق العمل. كما شارك الوفد الألماني الممثل لجامعة كيل، وحضر اللقاء محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة طب الأسنان جامعة كيل الألمانية حى الاسمرات

مواد متعلقة

قصر العيني يستقبل عميد كلية الطب بجامعة كيل لتعزيز التعاون الأكاديمي

موندياكولت 2025، وزير الثقافة يعقد لقاءات مكثفة مع نظرائه لدعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو

كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الأهلية تستقبل طلابها الجُدد بتلاوة القرآن

الأكثر قراءة

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر متحف الطفل، وهذا رابط الحجز

وفاة نجم الزمالك السابق

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

حماس تضع شرطًا جديدًا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads