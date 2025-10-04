السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

عمرو صلاح: مونديال اليد أبهر العالم وقدرات مصر تخطت الحدود

عمرو صلاح مدير كأس
عمرو صلاح مدير كأس العالم لأندية كرة اليد

كرة اليد، أشاد عمرو صلاح مدير كأس العالم لأندية كرة اليد، بالمستوى التنظيمي للبطولة المونديالية، التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 9 فرق بينها 3 فرق أوروبية وهي برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري وماجديبورج الألماني.

وقال عمرو صلاح، أن بطولة كأس العالم شهدت مستويات تنظيمية غير مسبوقة، وأن الفرق المشاركة أشادت في أكثر من مناسبة بالمستوى التنظيمي والتجهيزات، وأيضا بإمكانيات صالة العاصمة الإدارية الجديدة التي استضافت جميع المباريات.

وأوضح عمرو صلاح، أن الدولة المصرية باتت تمتلك قدرات وإمكانيات تنظيمية تخطت جميع الحدود، وأن البنية التحتية الرياضية في مصر تطورت بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفتح الباب أمام استضافة المزيد من الأحداث الرياضية العالمية في مختلف اللعبات.

وتابع عمرو صلاح، أن الشركة المتحدة للرياضة قدمت كل أشكال الدعم المطلوبة لإنجاح البطولة، وبات لها أيادي بيضاء على الرياضة المصرية بشكل عام، من خلال مد يد العون لجميع الهيئات الرياضية المصرية في كافة الملفات الفنية والتنظيمية والإدارية.

واستضافت صالة العاصمة الإدارية الجديدة منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد بمشاركة 9 فرق بينها الأهلي والزمالك، بالإضافة لـ3 فرق أوروبية، ومعها تاوباتي البرازيلي وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي وسيدني الأسترالي والشارقة الإماراتي.

واحتل الأهلي المركز الرابع في الترتيب العام بعد الخسارة أمام برشلونة في الدور قبل النهائي، ثم خسارة أمام ماجديبورج الألماني في مباراة الميدالية البرونزية.

فيما حل الزمالك خامسا بعد الفشل في التأهل للدور قبل النهائي، ثم الفوز على الشارقة الإماراتي في دور تحديد صاحب المركز الخامس.

