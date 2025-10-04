تنس الطاولة، قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للفرق بالصين

تنس الطاولة، أعلن اتحاد تنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم لفرق المختلط، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب تنس الطاولة

وتضم قائمة المنتخب كل من:

اللاعبين: عمر عصر - يوسف عبد العزيز - بدر مصطفى

اللاعبات: هنا جودة - مريم الهضيبي - فريدة عبد الناصر

ويقود المنتخب الوطني عادل شومان مديرا فنيا ورئيسا للبعثة.

