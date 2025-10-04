السبت 04 أكتوبر 2025
تنس الطاولة، قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للفرق بالصين

الاتحاد المصري لتنس
الاتحاد المصري لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، أعلن اتحاد تنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم لفرق المختلط، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب تنس الطاولة

وتضم قائمة المنتخب كل من:

اللاعبين: عمر عصر - يوسف عبد العزيز - بدر مصطفى

اللاعبات: هنا جودة - مريم الهضيبي - فريدة عبد الناصر

ويقود المنتخب الوطني عادل شومان مديرا فنيا ورئيسا للبعثة.

