محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بذكرى نصر أكتوبر ويدعوهم للمشاركة في الاحتفالات الوطنية

وجه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، عبّر فيها عن خالص التهاني والتقدير لأهالي شمال سيناء الذين كان لهم دور بطولي وتاريخي في تحقيق هذا النصر العظيم، قائلًا إن أبناء سيناء سطروا بدماء شهدائهم ومجاهدِيهم ملحمة من الصمود والفداء في سبيل الوطن.

وقال المحافظ في كلمته: أتوجه لأبناء محافظة شمال سيناء بالتهنئة بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر والتي كان لكم في هذا الانتصار دور بطولي سجله التاريخ بأحرف من نور بدم شهدائنا ومجاهدينا وكل مواطن صمد من أجل الوطن، فتحية لأرواح شهدائنا الأبرار.

ودعا المحافظ جميع أبناء شمال سيناء إلى المشاركة في احتفالات نصر أكتوبر التي ستقام يوم الإثنين ٦ أكتوبر، والتي تبدأ بـ وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، يعقبها طابور سير من ديوان عام المحافظة إلى الصالة المغطاة، حيث تُقام فعاليات متنوعة احتفالًا بذكرى النصر العظيم.

وأكد اللواء خالد مجاور أن احتفالات أكتوبر تمثل رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني، وتجسيدًا لبطولات القوات المسلحة وشعب سيناء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن كرامة الوطن وأرضه الطاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.