السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بذكرى نصر أكتوبر ويدعوهم للمشاركة في الاحتفالات الوطنية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

 وجه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، عبّر فيها عن خالص التهاني والتقدير لأهالي شمال سيناء الذين كان لهم دور بطولي وتاريخي في تحقيق هذا النصر العظيم، قائلًا إن أبناء سيناء سطروا بدماء شهدائهم ومجاهدِيهم ملحمة من الصمود والفداء في سبيل الوطن.

وقال المحافظ في كلمته: أتوجه لأبناء محافظة شمال سيناء بالتهنئة بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر والتي كان لكم في هذا الانتصار دور بطولي سجله التاريخ بأحرف من نور بدم شهدائنا ومجاهدينا وكل مواطن صمد من أجل الوطن، فتحية لأرواح شهدائنا الأبرار.

 

 ودعا المحافظ جميع أبناء شمال سيناء إلى المشاركة في احتفالات نصر أكتوبر التي ستقام يوم الإثنين ٦ أكتوبر، والتي تبدأ بـ وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، يعقبها طابور سير من ديوان عام المحافظة إلى الصالة المغطاة، حيث تُقام فعاليات متنوعة احتفالًا بذكرى النصر العظيم.

التعليم العالي: تنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه

محافظ شمال سيناء يصدق على النزول بسن القبول في المرحلة الابتدائية

وأكد اللواء خالد مجاور أن احتفالات أكتوبر تمثل رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني، وتجسيدًا لبطولات القوات المسلحة وشعب سيناء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن كرامة الوطن وأرضه الطاهرة

