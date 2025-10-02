صدق اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء على النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية اعتبارًا من 1 / 10 / 2025م، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية.

محافظ شمال سيناء يصدق على النزول بسن القبول في المرحلة الابتدائية وفتح فصول خدمات

وجاءت قرارت المحافظ على النحو التالي:

إدارتي الحسنة ونخل: ليصبح القبول خمس سنوات وستة أشهر.

إدارتي الشيخ زويد ورفح: ليصبح القبول خمس سنوات وتسعة أشهر.

إدارتي العريش وبئر العبد: ليصبح القبول خمس سنوات وأحد عشر شهرًا.

وذلك في المدارس التي سيتم تحديدها بمعرفة الإدارات التعليمية.

كما صدق المحافظ على فتح فصل خدمات إضافي بكل من إدارات (رفح – بئر العبد – الشيخ زويد)، على أن يتم الفصل بين البنين والبنات ليصبح فصل للبنين وآخر للبنات.

وفي إطار دعم الأنشطة الطلابية وتنمية الانتماء، صدق اللواء الدكتور خالد مجاور على تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية إلى مدينة القاهرة لطلاب إدارات رفح من مدرستي (المهدية – شيبانة)، وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالعاصمة، بما يسهم في تعزيز الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.