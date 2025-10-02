الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظ شمال سيناء يصدق على النزول بسن القبول في المرحلة الابتدائية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

صدق اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء على النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية اعتبارًا من 1 / 10 / 2025م، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية.

 

محافظ شمال سيناء يصدق على النزول بسن القبول في المرحلة الابتدائية وفتح فصول خدمات

وجاءت قرارت المحافظ على النحو التالي:

إدارتي الحسنة ونخل: ليصبح القبول خمس سنوات وستة أشهر.

إدارتي الشيخ زويد ورفح: ليصبح القبول خمس سنوات وتسعة أشهر.

إدارتي العريش وبئر العبد: ليصبح القبول خمس سنوات وأحد عشر شهرًا.

وذلك في المدارس التي سيتم تحديدها بمعرفة الإدارات التعليمية.

كما صدق المحافظ على فتح فصل خدمات إضافي بكل من إدارات (رفح – بئر العبد – الشيخ زويد)، على أن يتم الفصل بين البنين والبنات ليصبح فصل للبنين وآخر للبنات.

 

وفي إطار دعم الأنشطة الطلابية وتنمية الانتماء، صدق اللواء الدكتور خالد مجاور على تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية إلى مدينة القاهرة لطلاب إدارات رفح من مدرستي (المهدية – شيبانة)، وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالعاصمة، بما يسهم في تعزيز الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

