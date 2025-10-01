الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اقتصاد

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض مقابل استقرار البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 144 جنيها و147 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 153 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.   

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 146 إلى 153 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 148 إلى 156 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 150 جنيها إلى 154 جنيها. 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 152 جنيها إلى 157 جنيها. 

