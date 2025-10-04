السبت 04 أكتوبر 2025
أستاذ قانون دولي: رد حماس على مقترح ترامب يعكس مسؤولية وطنية ووعيًا قانونيًا عميقًا

محمد مهران،فيتو

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، يُظهر مستوى عاليا من المسؤولية الوطنية، وتوازنًا دقيقًا بين السعي لوقف معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الأساسية.

وقال مهران، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن موافقة "حماس" على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال وتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من التكنوقراط بناءً على توافق وطني، تعكس تغليبًا واضحًا للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ورغبة صادقة في إنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. 

وأضاف: "هذا الموقف ينسف الرواية الإسرائيلية والأمريكية التي سعت لتصوير حماس كعائق أمام السلام"، مشيرًا إلى أن النهج الذي تبنته الحركة يؤكد التزامها بالوحدة الوطنية ورفضها للانفراد بالقرار الفلسطيني. 

وحول تحفظ "حماس" على بعض بنود المقترح، خاصة تلك المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، شدد مهران على أن هذا التحفظ مشروع ومتماشٍ تمامًا مع مبادئ القانون الدولي، الذي يحمي الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وحق العودة، والسيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية. 

وقال: "ربط حماس لهذه القضايا بموقف وطني جامع، واستنادها إلى قرارات الأمم المتحدة، يعكس وعيًا سياسيًا وقانونيًا عميقًا، ويؤكد أن أي تسوية لا تحترم هذه الحقوق تفتقر إلى الشرعية".

انتقاد لوصاية ترامب

وانتقد مهران بشدة محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض نفسه كوصي على قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يتعارض صراحة مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب.

وأوضح أن ما يسعى إليه ترامب يُشبه نظام الوصاية الاستعمارية الذي انتهى منذ عقود، مؤكدًا أنه "لا مكان له في القانون الدولي المعاصر".

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن أي تسوية سلمية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن (242، 338، 2334) وقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحق العودة وحق تقرير المصير.

دعم للموقف القانوني الفلسطيني

وختم الدكتور مهران تصريحه بالتأكيد على أن تمسك "حماس" بالثوابت الوطنية الفلسطينية يتماشى تمامًا مع القانون الدولي، الذي يحمي حقوق الشعوب في مواجهة الاحتلال، ويرفض محاولات فرض حلول خارج الإرادة الوطنية. 

