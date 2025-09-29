إعلام عبري: الوسطاء سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء الإقليميين والدوليين قاموا بتسليم حركة حماس النص الرسمي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

نقلة نوعية في مفاوضات غزة

تمثل الخطوة نقلة نوعية في مسار المفاوضات، حيث تضع حماس بصورة مباشرة أمام البنود الأمريكية المقترحة.

من شأنها أن تحدد ملامح الموقف النهائي للحركة تجاه المقترح، سواء بالقبول أو الرفض أو طلب تعديلات.

ترامب: سأترأس هيئة دولية إشرافية على غزة بمشاركة الرجل الطيب توني بلير

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيتم تأسيس هيئة دولية إشرافية على قطاع غزة باسم مجلس السلام، يا له من اسم جميل، سأترأسه بمشاركة الرجل الطيب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

نتنياهو يشيد بخطة ترامب لإنهاء الحرب فى غزة

ومن جهته قدّم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراءة متفائلة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل للمقترح واصفًا إياه بأنه خطوة محورية نحو تحقيق الأمن والسلام.

وأضاف أن الخطة ستضمن استعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح «حماس» وتحويل غزة إلى منطقة مدنية سلمية لا تشكل تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل.

