الجهاد الإسلامي: رد حماس على خطة ترامب تعبير عن موقف جميع فصائل المقاومة

أيدت حركة الجهاد الإسلامي رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قائلة إن ذلك يمثل موقف المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الحركة في بيان أن "الرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمسئولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار".

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن قيادات حركة حماس أصرت على ربط إطلاق سراح الأسرى بجدول واضح لانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وفق الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

