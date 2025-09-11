الجمعة 12 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: محاولة إسرائيل اغتيال قادة حركة حماس في الدوحة فشلت

مقر حماس في قطر،
مقر حماس في قطر، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين بارزين، مفاجأة جديدة بشأن عملية الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

محاولة فاشلة في اغتيال إسرائيل قادة حماس بقطر

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل وفقا لرواية المسئولين البارزين تشير إلى أن محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة فشلت.

 

وقال القيادي في حماس فوزي برهوم، اليوم الخميس: جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية.

 

وأضاف القيادي الحمساوي فوزي برهوم: الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا، والكيان الصهيوني يعرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.


حماس: الاعتداء الإسرائيلي على قطر إعلان حرب على الدول العربية


وتابع: ننعى ثلة من شبابنا الأبطال ارتقوا في الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر وشعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي.

واستطرد: دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين والتهديدات بالاغتيالات لن تثني الحركة وقياداتها عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

 

