الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بن رمضان يقود قائمة تونس في معسكر أكتوبر استعدادًا لتصفيات المونديال

تونس
تونس

 أعلن المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج لخوض معسكر أكتوبر المقبل، استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 ويواجه المنتخب التونسي نظيره ساو تومي وبرينسيب يوم 10 أكتوبر الجاري، ثم ناميبيا يوم 13 من الشهر ذاته.

 

قائمة منتخب تونس

 وضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم المنتخب، مثل فرجاني ساسي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، محمود المساكني، إلى جانب نجم الأهلي  محمد علي بن رمضان الذي يواصل تثبيت مكانته الأساسية في المنتخب.

 

حراس المرمى:
أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نصر الدين فرحاتي

المدافعون:
يان فاليري – محمد نيفتي – ديلان برون – منتصر الطالبي – نادر الغندري – ياسين مرياح – علي العابدي – معز بن وناس – علاء غرام

خط الوسط:
فرجاني ساسي – إلياس السخيري – عيسى العيدوني – حنبعل المجبري – محمد الهادي محمود – إلياس الغربي – فارس بن عربي – محمد علي بن رمضان

الهجوم:
نعيم السليتي – إلياس السعد – سيف الدين تونسني – فراس شواط – حمدي المستوري – يوسف سنانة – سيف الله اللطيف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلياس السخيري المدير الفني لمنتخب قائمة منتخب تونس

مواد متعلقة

استبعاد نجم الأهلي، الشيبي يتصدر قائمة المغرب في معسكر أكتوبر

بقيادة هالاند، المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي

مجموعة مصر، منتخب بوركينا فاسو يعلن قائمته لمباراتي سيراليون وإثيوبيا

5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

قبل قرار المركزي بساعات، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads