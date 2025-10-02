بن رمضان يقود قائمة تونس في معسكر أكتوبر استعدادًا لتصفيات المونديال

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج لخوض معسكر أكتوبر المقبل، استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره ساو تومي وبرينسيب يوم 10 أكتوبر الجاري، ثم ناميبيا يوم 13 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب تونس

وضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم المنتخب، مثل فرجاني ساسي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، محمود المساكني، إلى جانب نجم الأهلي محمد علي بن رمضان الذي يواصل تثبيت مكانته الأساسية في المنتخب.

حراس المرمى:

أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نصر الدين فرحاتي

المدافعون:

يان فاليري – محمد نيفتي – ديلان برون – منتصر الطالبي – نادر الغندري – ياسين مرياح – علي العابدي – معز بن وناس – علاء غرام

خط الوسط:

فرجاني ساسي – إلياس السخيري – عيسى العيدوني – حنبعل المجبري – محمد الهادي محمود – إلياس الغربي – فارس بن عربي – محمد علي بن رمضان

الهجوم:

نعيم السليتي – إلياس السعد – سيف الدين تونسني – فراس شواط – حمدي المستوري – يوسف سنانة – سيف الله اللطيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.