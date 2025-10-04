هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول شاب خطيبته منتقبة، "فهل يجوز لها أن ترفع النقاب أمامه عند زيارتها في البيت؟".

أمين الفتوى: مقاصد الشريعة الإسلامية أن تُبنى الأسرة على أساس سليم

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تُبنى الأسرة على أساس سليم، وأن يكون بين الزوجين معرفة وتفاهم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ للخاطب: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي أدعى لدوام المودة والعشرة.

هل يجوز للخاطب أن تكشف له مخطوبته المنتقبة وجهها؟.. أمين الفتوى يجيب

وأشار إلى أن المعتمد في الفتوى أن النقاب من العادات وليس من الواجبات الشرعية، ولا إثم على المرأة إذا كشفت وجهها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن عورة المرأة جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مستدلًا بحديث النبي ﷺ للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يُرى منها إلا وجهها وكفيها».

الشيخ إبراهيم عبد السلام: لا حرج على الخاطب أن يرى وجه مخطوبته ويديها

وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لا حرج على الخاطب أن يرى وجه مخطوبته ويديها، وأن يتحدث معها بما يحقق المقاصد الشرعية التي أرشد إليها النبي ﷺ، شريطة أن يكون ذلك في حدود الضوابط الشرعية والآداب المرعية.

