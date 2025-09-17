هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى مروة من الإسكندرية تقول فيه: "هل أنا لو لبست النقاب من وراء أهلي عشان هم مش موافقين خالص كده آخذ عقوق والدين؟".

وقال الدكتور محمود شلبي، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين، إن مثل هذه المسائل لا ينبغي أن تُحدث خلافات داخل الأسرة، خاصة أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن النقاب ليس فرضًا على المرأة، بل من الأمور الزائدة عن الواجب، وبالتالي فتركه لا إثم فيه عند جمهور العلماء.

وأكد أن ارتداء النقاب من وراء الأهل سيؤدي في النهاية إلى كشف الأمر وحدوث مشكلات غير لازمة.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا كانت الفتاة تعيش مع والديها ولم تتزوج بعد، فعليها أن تطيع والديها في هذه المسألة، لأن برّ الوالدين وطاعتهما واجب، وما هو واجب مقدم على ما هو مختلف فيه.

وأشار إلى أن العقوق يشمل كل قول أو فعل يؤذي الوالدين أو يسبب لهما الضيق، حتى لو لم يقتنع الابن أو الابنة تمام الاقتناع برأيهما، موضحا أن ليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه، وليس كل مباح يجب فعله، فهناك كثير من المباحات التي قد يتركها الإنسان لمراعاة مصلحة أعظم مثل برّ الوالدين وصلة الرحم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.