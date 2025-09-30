موندياكولت 2025، وزير الثقافة يعقد لقاءات مكثفة مع نظرائه لدعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من وزراء الثقافة لبحث آفاق التعاون المشترك، وذلك في إطار برنامج مشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت 2025)، الذي تنظمه منظمة اليونسكو بمدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم.

دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، وتم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتوافق على توسيع مجالات التعاون الثقافي والفكري، خاصة في النشر والمشاركة بالفعاليات الأدبية والفكرية. وأشاد الوزير المصري بثراء المشهد الأدبي الموريتاني، فيما أعرب الوزير الموريتاني عن دعم بلاده الكامل لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

كما عقد وزير الثقافة لقاءً مع عباس صالحي، وزير الثقافة الإيراني، حيث تناول الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الإبداعية، إلى جانب دراسة تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين.

وشملت اللقاءات كذلك وزراء ورؤساء وفود عدد من الدول المشاركة، من بينها: سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وكرواتيا، وفنزويلا، وذلك في إطار الحرص على مد جسور التعاون الثقافي بين مصر ومختلف الشركاء الدوليين، ودعم المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، الذي يجري التصويت على اختياره خلال الأيام المقبلة.

تعزيز الشراكات في الترجمة والفعاليات الفنية

وأكد وزير الثقافة المصري، خلال لقاءاته، أهمية تعزيز الشراكات في مجالات الترجمة وتبادل الإصدارات، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية، وتبادل الخبرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، بما يسهم في توطيد جسور التواصل بين الشعوب عبر الثقافة والفنون.

كما أكد على أهمية العمل من أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها، وحماية التراث في حالات الطوارئ والنزاعات.

واختتم وزير الثقافة تصريحاته مؤكدًا أن مؤتمر “موندياكولت 2025” يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز قنوات التواصل بين الدول، وفتح مجالات واسعة لمناقشة القضايا المرتبطة بالتراث الثقافي والصناعات الإبداعية، بما يسهم في دعم الثقافة كأحد ركائز التنمية المستدامة.

