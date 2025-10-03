قصر العيني يستقبل عميد كلية الطب بجامعة كيل لتعزيز التعاون الأكاديمي

استضافت كلية طب قصر العيني — برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة — Prof. Dr. Joachim Thiery، عميد كلية الطب بجامعة كيل، وذلك في زيارة رسمية لكلية الطب، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

حضر الاستقبال كلٌّ من؛ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ والدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ والدكتور محمود الفقي، رئيس المكتب الدولي بكلية طب قصر العيني؛ والدكتورة دعاء توفيق، منسق الاتفاقية بين كليتي طب قصر العيني وجامعة كيل.

وجاءت المحادثات مركّزة على عدد من المحاور العملية، منها إنشاء آليات لتبادل الطلاب بحيث يستفيد جزء من الطلبة من فترات امتياز وتدريب سريري متبادل بين الجانبين، وإفساح المجال لتدريب الأطباء المصريين في مرافق ومختبرات جامعة كيل، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ورفع مستوى المشاركة في برامج البحث العلمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية هذه الخطوة في تدعيم الشراكة الأكاديمية بين مصر وألمانيا، وإرساء آليات عملية لبرامج التبادل والتدريب المشترك، مع وضع خطة زمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المستقبلية.

