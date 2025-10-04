السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

7 شهداء بنيران الاحتلال في مناطق بمدينة غزة

غزة
غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 7 أشخاص بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

مسؤول أمريكي يكشف موعد بحث نزع سلاح حماس بعد الرد على خطة ترامب

قال مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تنظر إلى رد حركة حماس على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة على أنه "إيجابي"، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى تسوية.

وأوضح المسؤول أن من بين القضايا المطروحة موضوع نزع الأسلحة، متوقعًا أن تبدأ هذه العملية خلال الأسبوع المقبل في حال تذليل العقبات المتبقية، بحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة غزة، مؤكدة استعدادها الدخول فورًا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال مدينة غزة غزة مسؤول امريكي امريكي

الأكثر قراءة

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر متحف الطفل، وهذا رابط الحجز

وفاة نجم الزمالك السابق

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

حماس تضع شرطًا جديدًا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads