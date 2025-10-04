السبت 04 أكتوبر 2025
محافظات

قطع الكهرباء عن بعض مناطق العريش لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير مناطق مدينة العريش اليوم السبت لأعمال الصيانة لمدة 3 ساعات.


وأوضحت الشركة أن الانقطاع مستمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويشمل مناطق ميدان المالح، شارع جندل، شارع الصاغة، حي السلايمة، مسجد التقويم، نادي السادس من أكتوبر، ميدان الشيخ جبارة، شارع بورسعيد، بنك الإسكندرية، شارع الأزهر، خلف المستشفى، منطقة آل ياسر، المدينة الشبابية، حي أبي صقل حتى الميناء، جسر الوادي، حي الريسة، حي العبور، ودرغام، حي الكرامة، قرية الطويل بالكامل، الضاحية بالكامل، المطاحن، المرور، سنترال الضاحية، منطقة عاطف السادات بالكامل والموقف الجديد، الديوان العام، الساحة الشعبية، سوق السمك، منطقة البحر بالكامل حتى شارع الخزان، شركة المياه، منطقة السمران وخزان الصفاء ومنطقة سوق الخميس، منطقة الشيخ عيد، ومنطقة الفواخرية.


 

محافظ شمال سيناء يصدق على النزول بسن القبول في المرحلة الابتدائية

محافظ شمال سيناء: نحرص على توفير سبل الدعم للعملية التعليمية

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة وضمان استقرار التيار الكهربائي بالمناطق المستهدفة

الجريدة الرسمية
