أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير مناطق مدينة العريش اليوم السبت لأعمال الصيانة لمدة 3 ساعات.



قطع الكهرباء عن بعض مناطق العريش لمدة 3 ساعات

وأوضحت الشركة أن الانقطاع مستمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويشمل مناطق ميدان المالح، شارع جندل، شارع الصاغة، حي السلايمة، مسجد التقويم، نادي السادس من أكتوبر، ميدان الشيخ جبارة، شارع بورسعيد، بنك الإسكندرية، شارع الأزهر، خلف المستشفى، منطقة آل ياسر، المدينة الشبابية، حي أبي صقل حتى الميناء، جسر الوادي، حي الريسة، حي العبور، ودرغام، حي الكرامة، قرية الطويل بالكامل، الضاحية بالكامل، المطاحن، المرور، سنترال الضاحية، منطقة عاطف السادات بالكامل والموقف الجديد، الديوان العام، الساحة الشعبية، سوق السمك، منطقة البحر بالكامل حتى شارع الخزان، شركة المياه، منطقة السمران وخزان الصفاء ومنطقة سوق الخميس، منطقة الشيخ عيد، ومنطقة الفواخرية.





وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة وضمان استقرار التيار الكهربائي بالمناطق المستهدفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.