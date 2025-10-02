الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظ شمال سيناء: نحرص على توفير سبل الدعم للعملية التعليمية

تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، عددًا من مدارس مدينة العريش لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدارس والخدمات المقدمة للطلاب.

محافظ شمال سيناء يتفقد مدارس العريش

وخلال الجولة، التقى المحافظ بالطلاب وهيئات التدريس، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للعملية التعليمية، مشددًا على أهمية الانضباط والالتزام داخل المدارس بما يضمن تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

كما وجه المحافظ بسرعة تذليل أي معوقات، وتكثيف المتابعة الميدانية داخل المدارس لتحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء شمال سيناء.

وقام المحافظ بالاتصال هاتفيًا بولي أمر إحدى الطالبات لتوجيه الشكر له عقب اختباره لها والإشادة بمستواها، كما استدعى عددًا من طلاب المرحلة الثانوية لمناقشتهم حول المنظومة التعليمية ورؤيتهم لمستقبلهم العلمي والكليات التي يطمحون للالتحاق بها.

واختتم المحافظ جولته بمنح مديري المدارس وعددا من أعضاء هيئة التدريس خطابات شكر تقديرًا لتميزهم في أداء عملهم.

