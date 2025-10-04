مكتبة مصر العامة تستضيف غدا ندوة "أكتوبر.. 52 عامًا من النصر" بمشاركة أبطال الحرب

تستعد مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، لاستضافة ندوة استثنائية تحت عنوان "أكتوبر.. 52 عامًا من النصر"، احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، التي تظل رمزًا للعزة والكرامة ومصدر فخر للأمة المصرية.

من المقرر أن تشهد الندوة مشاركة نخبة من أبطال حرب أكتوبر ورموز الوطن للإدلاء بشهاداتهم واستعراض تفاصيل النصر لتكون حافلة بالبطولات والذكريات الخالدة، وهم: اللواء الدكتور حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار للبحوث والدراسات الإنسانية وأحد أبطال حرب أكتوبر، واللواء مجدي أحمد شحاتة أحد أبطال أكتوبر، واللواء محمد أحمد التميمي بطل الصاعقة المصرية وأحد أبطال أكتوبر ممن شاركوا خلف الخطوط، زين العابدين أحد المحاربين القدامى في حرب أكتوبر، وتدير جلسة الحوار اللواء عادل مصطفى، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية ووكيل أول وزارة الإنتاج الحربي سابقًا.

ومن المقرر إقامة ندوة “أكتوبر.. 52 عامًا من النصر” يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً. بقاعة الندوات بالدور الثالث بـمكتبة مصر العامة.

